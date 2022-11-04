قائمة غانا المبدئية - نجم أرسنال على رأس المجموعة.. وثلاثة محليين فقط بين 55 لاعبا

أعلن أوتو أدو المدير الفني لمنتخب غانا عن القائمة المبدئية لخوض منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وشهدت القائمة ضم الحد الأقصى للقائمة المبدئية، وهو 55 لاعبا.

ويتم تقليص هذا العدد إلى 26 لاعبا في موعد أقصاه نهاية الثالث عشر من نوفمبر.

وجاء على رأس القائمة توماس بارتي نجم وسط أرسنال، برفقة عدة لاعبين في الدوري الإنجليزي مثل محمد ساليسو لاعب ساوثامبتون وطارق لامبتي لاعب برايتون.

أيضا ظهر إيناكي ويليامز نجم أتلتيك بلباو الإسباني على رأس خط الهجوم.

وشهدت القائمة وجود 3 لاعبين فقط من الدوري الغاني المحلي، وهم الحارس إبراهيم دانلاد من أشانتي كوتوكو، والمدافع دينيس كورساه ولاعب الوسط دانييل بارنيه أفريي من هارتس أوف أوك الغاني.

يصبح العدد 5 من الدوريات الإفريقية، بإضافة المدافع إبراهيم إيمورو من الهلال السوداني والحارس ريتشارد أوفوري من أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي.

المحترف الوحيد القادم من آسيا هو أندري أيو نجم السد القطري.

أما بقية القائمة فمن أوروبا، فيما عدا جوناثان منساه وياو يبواه ثنائي كولومبوس كرو الأمريكي.

ويلعب منتخب غانا في المجموعة الثامنة لكأس العالم مع البرتغال وكوريا الجنوبية وأوروجواي.

وجاءت قائمة النجوم السوداء كالتالي:

حراسة المرمى

جوزيف وولاكوت (تشارلتون أتلتيك الإنجليزي)

إبراهيم دانلاد (أشانتي كوتوكو الغاني)

عبد المناف نور الدين (كاس أوبن البلجيكي)

ريتشارد أوفوري (أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي)

لاورنس أتي زيجي (سانت جالين السويسري)

خط الدفاع

دينيس أودوي (كلوب بروج البلجيكي)

طارق لامبتي (برايتون الإنجليزي)

أليدو سيدو (كليرمون الفرنسي)

أندي يادوم (ريدينج الإنجليزي)

عبد الرحمن بابا (ريدينج الإنجليزي)

جيديون منساه (أوسير الفرنسي)

باتريك كبوزو (شريف تيراسبول المولدوفي)

إبراهيم إيمورو (الهلال السوداني)

دينيس كورساه (هارتس أوف أوك الغاني)

ألكساندر دجيكو (ستراسبورج الفرنسي)

محمد ساليسو (ساوثامبتون الإنجليزي)

عبد المؤمن (رايو فايكانو الإسباني)

جوناثان منساه (كولومبوس كرو الأمريكي)

دانييل أمارتي (ليستر سيتي الإنجليزي)

جوزيف أيدو (سيلتا فيجو)

ستيفان أمبروسيوس (كارلسروهر الألماني)

قاسم أدامز (بازل السويسري)

خط الوسط

توماس بارتي (أرسنال الإنجليزي)

إدريسو بابا (مايوركا الإسباني)

إدموند أدو (شريف تيراسبول المولدوفي)

مبارك واكاسو (كاس أوبن البلجيكي)

إليشا أوسو (جينت البلجيكي)

موداسيرو ساليفو (شريف تيراسبول المولدوفي)

ساليس عبد الصمد (لانس الفرنسي)

أندري أيو (السد القطري)

مجيد أشيميرو (أندرلخت البلجيكي)

جوزيف باينتسيل (جينك البلجيكي)

محمد قدوس (أياكس الهولندي)

دانييل كوفي كيريه (فرايبورج الألماني)

دانييل بارنيه أفريي (هارتس أوف أوك الغاني)

جيفري شلوب (كريستال بالاس الإنجليزي)

الأجنحة

جوردان أيو (كريستال بالاس الإنجليزي)

كمال الدين سوليمانا (رين الفرنسي)

محمد داودا (تينيريفي الإسباني)

إرنست نواماه (نوردايلاند الدنماركي)

ياو يبواه (كولومبوس كرو الأمريكي)

إيمانويل جياسي (سبيتزيا الإيطالي)

إسحاق عبد الفتاح (سبورتينج لشبونة البرتغالي)

عثمان بوكاري (ريد ستار الصربي)

رانسفورد يبواه كونيجسدورفر (هامبورج الألماني)

كمال سواه (كلوب بروج البلجيكي)

صامويل أوسو (تشوكاريتشكي الصربي)

كريستوفر أنتوي أدجي (بوخوم الألماني)

جويل فامييه (روبن كازان الروسي)

خط الهجوم

إيناكي ويليامز (أتلتيك بلباو الإسباني)

فيليكس أفانا جيان (كريمونيسي الإيطالي)

أنطوان سيمينيو (بريستول سيتي الإنجليزي)

كواسي رايدت (هولشتاين كيل الألماني)

كاليب إيكوبان (جنوى الإيطالي)

ريتشموند بواكي (باس لاميا اليوناني)