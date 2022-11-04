أبطال إفريقيا للسيدات - تعرف على حظوظ وادي دجلة للتأهل إلى نصف النهائي

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 18:33

كتب : دعاء نائل

وادي دجلة للسيدات

يقبع فريق وادي دجلة للسيدات في المرتبة الأخيرة من المجموعة الثانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وخسر وادي دجلة أول مباراتين في دور المجموعات، الأولى أمام مازيمبي بهدف مقابل لا شيء والثانية بخماسية قاسية ضد ماميلودي صنداونز.

بداية لم يرغب بها وادي دجلة من أجل تحسين الإنجاز السابق والصعود إلى نصف النهائي.

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لكن، حظوظ قليلة أخيرة تنتظر وادي دجلة قبل المواجهة أمام بايلسا كوينز في الجولة الثالثة من دور المجموعات، حيث يتأهل أول وثاني المجموعة إلى نصف نهائي البطولة.

الترتيب الحالي

ماميلودي صنداونز: 6 نقاط.

بايلسا كوينز: 3 نقاط.

مازيمبي: 3 نقاط.

وادي دجلة: دون نقاط.

ما هي حظوظ وادي دجلة للتأهل إلى ربع النهائي؟

مصير وادي دجلة لم يعد في يده، إذ يحتاج أولا للفوز بنتيجة كبيرة أمام بايلسا كوينز(أكثر من 4 أهداف).

ثم ثانيا خسارة مازيمبي أمام صندوانز في الجولة الأخيرة من المسابقة.

بذلك سيصبح وادي دجلة متساوي في عدد النقاط مع مازيمبي وبايلسا كوينز (3 نقاط) وسيتم حينها اللجوء إلى فارق الأهداف.

وتقام المباراة الأحد المقبل في التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة الاتحاد الإفريقي لـ كرة القدم (كاف) على يوتيوب.

وكان فريق سيدات وادي دجلة قد خاض منافسات النسخة الأولى والتي أقيمت في مصر.

وودعت سيدات وادي دجلة البطولة من دور المجموعات وقتها بفارق الأهداف.

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