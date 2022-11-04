النني: أرتيتا أخاف الجميع بما فعله مع أوباميانج

تحدث محمد النني لاعب وسط أرسنال عن تأثير قرار المدرب ميكيل أرتيتا بسحب شارة القيادة من بيير إيميريك أوباميانج مهاجم الفريق السابق.

محمد النني النادي : أرسنال أرسنال

وجاء ذلك قبل لقاء أرسنال وتشيلسي في دربي لندن ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورحل أوباميانج في أعقاب تلك الواقعة إلى برشلونة مجانا في يناير، ثم انتقل إلى تشيلسي في الصيف، ويستعد الآن لمواجهة فريقه السابق.

وقال النني في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل الإنجليزية: "إذا ارتكب أي شخص غير قائد الفريق خطأ صغيرا سيواجه نفس المشكلة. نحن لا نسمح بالغرور، هذه هي غرفة الملابس التي نملكها الآن".

وأضاف "الجميع يحبون بعضهم البعض والكل يعمل لأجل البقية. هذا ما يجعل قائمتنا قوية حقا، لأننا لا نملك أصحاب الغرور في الفريق".

وظهرت تفاصيل أكثر عن قصة أوباميانج في وثائقي أمازون عن الجانرز، حيث تأخر المهاجم الجابوني في العودة من رحلة متفق عليها إلى فرنسا، فتم إجباره على التدرب منفردا وتجريده من الشارة.

في هذا الوثائقي ظهر النني وهو يقول إن أرتيتا تحلى بالشجاعة في ذلك القرار، وهو ما علق عليه مجددا بسؤاله عما إذا كانت تلك هي اللحظة التي فرضت وضع المدرب أمام فريقه.

وقال النني: "بنسبة 100%. الكل نظر إلى نفسه لأن ميكيل فعل ذلك بقائد الفريق، فما الذي كان ليفعله بلاعب آخر؟ هذا أظهر أنه لا يمكن لأحد العبث بالأرجاء، وأننا يجب أن نصبح هادئين مع الفريق وملتزمين معه".

وأوضح "نحن نتفق مع قرار ميكيل لأنه رئيسنا ويجب أن نتفق مع رؤيته".

وعن المواجهة ضد أوباميانج في مباراة تشيلسي المقبلة رد النني باقتضاب "نركز على أنفسنا الآن".

أما عن القائد الجديد مارتن أوديجارد قال النني: "نحن نحب مارتن كثيرا. الكل كان سعيدا بجعله قائد الفريق. نحن ندعمه ونجعل عمله أسهل، فهو لاعب جيد في الملعب وخارج الملعب هو شخص مهم لنا".

أما عن الموسم الحالي وانطلاقة أرسنال المميزة على صدارة الدوري قال لاعب الوسط المصري: "لدينا ما يمكننا الدفع للأمام من أجله. نعرف أننا نملك فريقا جيدا الآن، وجهازا فنيا جيدا أيضا، وميكيل يجعلنا نشعر أننا فريق قوي".

وأضاف "نؤمن بقدرتنا على تحقيق شيء مميز هذا العام. نريد وضع أرسنال في المكان الذي يستحقه، فهذا ما نلعب لأجله".

ويتصدر الجانرز جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي حامل اللقب.