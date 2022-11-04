مؤتمر كونتي: العرض أهم من اللاعبين.. وروميرو سيلعب بقدم واحدة

تحدث أنطونيو كونتي مدرب توتنام هوتسبر عن وضع قائمة فريقه التي تضربها الغيابات قبل مواجهة ليفربول ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي: "من الأفضل أن نبدأ بابتسامة. نحن بحاجة لمواجهة هذا الوضع وإنهاء هذه المباريات الثلاث بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف "لدينا تلك الإصابات. ريتشارليسون ليس متاحا وكذلك كريستيان روميرو. رودريجو بينتانكور كان أفضل حالا اليوم وشارك جزئيا في التدريبات، والأمر ذاته ينطبق على ديان كولوسيفسكي الذي شارك في نصف المران".

وأوضح "المشكلة فيما يخص لوكاس مورا أنه يعاني أشكال مختلفة من الألم. اليوم كانت حالته سيئة للغاية وهو قلق بشأن ذلك. أيضا سون هيونج مين سيجري جراحة".

وتابع كونتي "فيما يخص روميرو يمكنني القول نيابة عنه أنه إذا كان بمقدوره اللعب بقدم واحدة سيفعل ذلك. اللاعبون هنا ملتزمون مع النادي".

ووجه كونتي انتقادات حادة لجدول المباريات المتلاحم قائلا: "الكثير من الأندية لديهم إصابات. نحن نرى الوضع الحالي مستحيلا بالنسبة للمستقبل".

وواصل "إنهم يتحدثون عن مصلحة اللاعبين ولكنها طريقة مهذبة لإظهار أنهم يهتمون، ولكنهم لا يهتمون إذا كان الجدول بهذا الشكل. الشيء الأهم هو أن يستمر العرض".

أما عن يورجن كلوب مدرب ليفربول قال كونتي: "لدي احترام كبير ليورجن لأن قصته تتحدث عن نفسها. لقد غير وجه ليفربول".

وأضاف "أتذكر جيدا أن ليفربول لم يفز بشيء لوقت طويل، واحتاج لـ 4 سنوات حتى يساعده على الفوز مجددا، وهذا يظهر أهمية أن يحظى المدرب بالوقت، ليفربول يمكنه أن يصبح مثالا جيدا لنا".

ويحتل توتنام المركز الثالث برصيد 26 نقطة، فيما يحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 16 نقطة.