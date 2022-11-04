مؤتمر جوارديولا: اعتزال بيكيه فاجأني.. وشكوك حول المشاركة الكاملة لـ هالاند

أوضح بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي حالة إرلينج هالاند الصحية قبل مواجهة فولام في الدوري الإنجليزي.

كما علق المدرب الإسباني على خبر اعتزال جيرارد بيكيه كرة القدم بعد الإعلان عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي: "حالته أفضل بكثير الآن، لكن سنحسم في وقت لاحق من اليوم موقفه من خوض المباراة، لقد بدأ التدرب وهذه خطوة جيدة، سأضع في اعتباري رأيه ورأي الطبيب، وسنرى ما إذا كان سيلعب 90 دقيقة أو أقل".

وبسؤاله عما إذا كان جوليان ألفاريز يمكنه لعب 3 مباريات في أسبوع واحد، أوضح "مازال صغير السن، في هذه المرحلة السنية يمكنه اللعب كل يوم".

وعن سبب جلوس فودين على دكة البدلاء فى كثير من الأحيان مؤخرً، أجاب "جاك جريليش، بيرناردو سيلفا، إلكاي جاندوجان وكيفين دى بروين جميعهم يجلسون على مقاعد البدلاء، لدى الكثير من اللاعبين وعلىّ استخدامهم".

وعلق على خبر اعتزال جيرارد بيكيه، وقال: "الخبر فاجأني، كان هنا في إنجلترا في سن مبكرة، إنه لاعب المباريات الكبرى، لا يمكن أن يغيب عن أي مباراة كبرى أو يقدم أداءً سيئًا، كل الأندية الكبيرة بحاجة إلى مثل هؤلاء اللاعبين، كان شرف لي أن أكون مدربه في برشلونة".

وتابع "لقد قدم مسيرة لا تصدق في برشلونة أتمنى له ولأسرته كل التوفيق، أعرف والدته ووالده، وهو شخص رائع".

وأتم عن مستجدات الإصابات في الفريق، ردّ: "مانويل أكانجي جاهز لمباراة فولهام، لكن كالفن فيليبس وكايل ووكر خارج الخدمة".

ويواجه مانشستر سيتي نظيره فولام غدا السبت في الخامسة على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 29 بفارق نقطتين عن المتصدر أرسنال.