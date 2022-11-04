مؤتمر بوتر – عن كراسي سفينة تيتانيك.. وهدوء أوباميانج قبل الدربي أمام أرسنال

أوضح جراهام بوتر المدير الفني لـ تشيلسي أنه لا يجب التركيز على بيير إيميريك أوباميانج أكثر من اللازم قبل لقاء الدربي في مواجهة أرسنال.

ويستعد تشيلسي لمواجهة أرسنال يوم الأحد المقبل في دربي لندني ضمن مواجهات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي.

وقال بوتر في المؤتمر الصحفي: "إنه دربي لندن، الفريقان جيدان حسب اعتقادي، أرسنال يسير بشكل جيد والتاريخ يشير لمباراة مثيرة لأوباميانج، لكن الماضى ولى".

وأضاف "لا اعتقد أنه علينا التركيز عليه، هو جزء من فريقنا، لكن الأمر يتعلق بالجميع وليس بشخص، أتفهم الاهتمام به لأننا سنواجه أرسنال، اعتقد إنه متحمس لتلك المباراة، وهو شخص هادئ".

أوباميانج عاد للدوري الإنجليزي بقميص تشيلسي قادما من برشلونة، وسجل 3 أهداف وصنع هدف في 12 مباراة.

وسبق للجابوني أن ارتدى قميص أرسنال وشارة قيادة الجنزر، وسجل 92 هدفا وصنع 21 في 163 مباراة بحميع المسابقات.

وعن منافسة حدّة أرسنال في المباريات: "إذا لم نفعل ذلك ستكون المباراة عصيبة لنا، نحن جاهزين لمباراة خاصة وعلينا أن نكون مستعدين للعب كرة القدم من أجل الحصول على نتيجة".

وردا على حصول الفريق على راحة 24 ساعة أكثر أجاب: "الحقيقة أننا خضنا مباريات كثيرة، الأمر أشبه بإعادة ترتيب الكراسي على سفينة تيتانيك، الـ 24 ساعة الإضافية تساعدنا، ونريد حصد ما في وسعنا هذا الموسم".

ولعب أرسنال أمس الخميس في الدوري الأوروبي، بينما شارك تشيلسي يوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ووواصل عن تقييمه لأداءه في الشهرين الماضيين: "حققنا 7 انتصارات وتعادلين وهزيمة، خضنا مباريات عديدة في فترة قصيرة، ووقت التدريبات كان محدودا، اتعرف على اللاعبين طيلة الوقت وأنا سعيد بردة فعلهم، الأداء يمكن تطويره، لكن في الوقت ذاته ننظر إلى فوضى الجولات والإصابات، لكن هناك مساحة للتطور".

وعن أرتيتا مدرب أرسنال قال: "واجه بعض الضغوط في الخارج والنادي دعمه، اللاعبون الشباب أصبح لديهم خبرة أكثر، وقلت من قبل أن عملية التدريب تصبح أفضل مع المزيد من العمل".

وأتم "لا اعتقد أن كيبا سيلعب قبل كأس العالم، كوفاسيتش تدرب اليوم وسيظل هناك خلاف حول إمكانية مشاركته".

ويتصدر أرسنال ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 12 مباراة.

بينما يحتل تشيلسي المركز السادس برصيد 21 نقطة من نفس رصيد المباريات.