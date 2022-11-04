مؤتمر تشافي عن 25 سؤالا حول بيكيه.. وأقوى منتخبات كأس العالم

عقد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة للحديث عن مواجهة ألميريا في الجولة 13 من الدوري الإسباني غدا السبت.

جيرارد بيكيه النادي : برشلونة برشلونة

لكن المؤتمر لم يكن به الكثير من الحديث حول مواجهة ألميريا بقدر ما كان كل شيء متركزا على اعتزال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة.

وشهد المؤتمر توجيه ما يصل لـ25 سؤالا إلى تشافي حول اعتزال بيكيه.

وتحدث تشافي قائلا: "أتفهم قرار بيكيه بالنظر للظروف المحيطة، لقد مررت أنا بها كذلك، أتمنى له كل الخير والجمهور أيضا يعده من أساطير النادي".

وتابع "قبل بداية الموسم حظيت بمحادثة معه لقد كان واحدا من أصعب للحظات في مسيرتي كمدرب لكننا وصلنا لنقطة في النهاية رأينا فيها مصلحة النادي مقدمة على كل شيء".

وشدد "كان أمرا صعبا لأن بيكيه زميلي سابقا، نحن ممتنون له لكننا نقدم مصلحة النادي".

وعن هل سيلعب بيكيه بشكل أساسي ضد ألميريا قال: "سنرى بشأن ذلك لاحقا".

وأكمل "لقد كنت واضحا معه خلال حديثنا، وقلت سابقا إنه نموذج للقيادة وللأجيال القادمة، كنت صادقا معه والظروف هي التي قررت ما حدث".

وبسؤاله هل كان من الأفضل لو كان بيكيه اتخذ قرار اعتزاله قبل بداية الموسم رد مدرب برشلونة "كل شيء متعلق بالظروف فنحن لا نختار نهايتنا، كل شيء متعلق بدورك في الفريق".

وأرف "في النهاية اتخذ بيكيه قراره ولكنني ممتن له وسأظل دائما أتذكر أنه قدم كل ما لديه على أرض الملعب".

وواصل "أفضل الحديث عن نقاط قوة بيكيه عن تنافسيته وعقليته الفائزة وذكائه، إنه ملتزم جدا وزميل مخلص وقائد رائع".

وتابع "كنت محظوظا لمزاملة بيكيه ودفعته الظروف الصعبة للاعتزال أنه أسطورة في النادي ويستحق الاعتراف به هكذا".

وعن هل يعتقد أن بيكيه سيكون رئيس برشلونة في المستقبل أجاب "يمكنه أن يكون ما يشاء، هو يملك مقومات قيادة رائعة".

وشدد تشافي "لم تكن هناك مشكلة في بقاء بيكيه لكنه قراره الشخصي بعد المحادثة التي أجريناها خلال الصيف، أحاول دائما أن أكون صادقا فحينما لا يلعب أي لاعب كثيرا فإن المدرب يتلقى اللوم وهذا جزء من عملي وأتعايش معه وحدث ذلك مع داني ألفيش".

وأوضح تشافي أن برشلونة بصدد إجراء دعم دفاعي بعد اعتزال بيكيه وقال: "هناك مجال لبعض التعزيزات وسنرى ما سيحدث".

وعن علاقته مع زملائه السابقين في برشلونة بعدما أصبح مدربا قال: "علاقتي بهم مازالت كما هي لا توجد مشاكل".

وبالانتقال بالحديث إلى كأس العالم 2022 علق تشافي "أرى الأرجنتين والبرازيل أكثر جاهزية من المنتخبات الأوروبية، لكن كل شيء وارد، وهناك فرق قوية مثل فرنسا وإسبانيا وإنجلترا".

واستدرك "لكنني أعتقد أن الأرجنتين والبرازيل هما الأقوى حاليا".

وأتم تشافي مؤتمره "غدا لدينا حافز إضافي للفوز على ألميريا لتوديع بيكيه بأفضل طريقة ممكنة".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بفارق نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

فيما يأتي ألميريا في المركز الـ13 بـ13 نقطة.