تقرير تونسي: معلول والجزيري يتواجدان في قائمة كأس العالم المبدئية.. وغياب المثلوثي

كشفت صحيفة الهداف التونسية عن قائمة المنتخب المبدئية لـ كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وضمت القائمة الأولية 29 اسمًا، وسيتم تقليصهم إلى 26 في القائمة النهائية بحد أقصى يوم 14 نوفمبر المقبل.

وتواجد علي معلول لاعب الأهلي وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك وفرجاني ساسي لاعب الدحيل الحالي والزمالك السابق في القائمة وفقا للصحيفة ذاتها.

وشهدت القائمة غياب حمزة المثلوثي لاعب الزمالك فيما يظهر يان فاليري الذي اختار حديثا تمثيل المنتخب التونسي.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة الرابعة رفقة فرنسا وأستراليا والدنمارك.

ويفتتح نسور قرطاج منافساته في المونديال بمواجهة الدنمارك في 22 نوفمبر، ثم أستراليا 26 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات أمام فرنسا في 30 نوفمبر.

وجاءت القائمة المبدئية لـ تونس كالآتي:

حراس المرمى

أيمن دحمان (الصفاقسي التونسي)

بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري التونسي)

أيمن مثلوثي (النجم الساحلي التونسي)

معز حسن (الإفريقي التونسي)

الدفاع

علي معلول (الأهلي المصري)

أسامة الحدادي (جرويتر فورت الألماني)

علي عبدي (كاين الفرنسي)

نادر الغندري (الإفريقي التونسي)

منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي)

بلال العيفه (نادي الكويت الكويتي)

وجدي كشريدة (ساليرنيتانا الإيطالي)

يان فاليري (أنجيه الفرنسي)

الوسط

دالي بن رمضان (الترجي التونسي)

حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

غيلان الشعلالي (الترجي التونسي)

عيسى ليدوني (فرينكفاروزي المجري)

إلياس الصخيري (كولن الألماني)

فرجاني ساسي (الدحيل القطري)

سعد بقير (أبها السعودي)

الهجوم

يوسف المساكني (نادي العربي القطري)

نعيم سليتي (الاتفاق السعودي)

وهبي خزري (مونبلييه الفرنسي)

سيف الدين خاوي (كليرمون الفرنسي)

عصام جبالي (أودنسه الدنماركي)

سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري)

طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)