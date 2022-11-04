تقرير تونسي: معلول والجزيري يتواجدان في قائمة كأس العالم المبدئية.. وغياب المثلوثي

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 15:09

كتب : FilGoal

احتفال تونس بهدف يوسف المساكني على نيجيريا

كشفت صحيفة الهداف التونسية عن قائمة المنتخب المبدئية لـ كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وضمت القائمة الأولية 29 اسمًا، وسيتم تقليصهم إلى 26 في القائمة النهائية بحد أقصى يوم 14 نوفمبر المقبل.

وتواجد علي معلول لاعب الأهلي وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك وفرجاني ساسي لاعب الدحيل الحالي والزمالك السابق في القائمة وفقا للصحيفة ذاتها.

أخبار متعلقة:
اختبر معلوماتك - عن تاريخ تونس في كأس العالم كرة يد - الأهلي يعلن مشاركته في كأس السوبر الإفريقي بجانب الزمالك وممثلي تونس طاقم تحكيم مصري لمباراة تونس والكونغو بتصفيات أمم إفريقيا تحت 23 عاما مران الأهلي الأول في تونس – محاضرة من كولر وتدريبات بدنية

وشهدت القائمة غياب حمزة المثلوثي لاعب الزمالك فيما يظهر يان فاليري الذي اختار حديثا تمثيل المنتخب التونسي.

ويلعب منتخب تونس في المجموعة الرابعة رفقة فرنسا وأستراليا والدنمارك.

ويفتتح نسور قرطاج منافساته في المونديال بمواجهة الدنمارك في 22 نوفمبر، ثم أستراليا 26 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات أمام فرنسا في 30 نوفمبر.

وجاءت القائمة المبدئية لـ تونس كالآتي:

حراس المرمى

أيمن دحمان (الصفاقسي التونسي)

بشير بن سعيد (الاتحاد المنستيري التونسي)

أيمن مثلوثي (النجم الساحلي التونسي)

معز حسن (الإفريقي التونسي)

الدفاع

علي معلول (الأهلي المصري)

أسامة الحدادي (جرويتر فورت الألماني)

علي عبدي (كاين الفرنسي)

نادر الغندري (الإفريقي التونسي)

منتصر الطالبي (لوريان الفرنسي)

بلال العيفه (نادي الكويت الكويتي)

وجدي كشريدة (ساليرنيتانا الإيطالي)

يان فاليري (أنجيه الفرنسي)

الوسط

دالي بن رمضان (الترجي التونسي)

حنبعل المجبري (مانشستر يونايتد الإنجليزي)

غيلان الشعلالي (الترجي التونسي)

عيسى ليدوني (فرينكفاروزي المجري)

إلياس الصخيري (كولن الألماني)

فرجاني ساسي (الدحيل القطري)

سعد بقير (أبها السعودي)

الهجوم

يوسف المساكني (نادي العربي القطري)

نعيم سليتي (الاتفاق السعودي)

وهبي خزري (مونبلييه الفرنسي)

سيف الدين خاوي (كليرمون الفرنسي)

عصام جبالي (أودنسه الدنماركي)

سيف الدين الجزيري (الزمالك المصري)

طه ياسين الخنيسي (الكويت الكويتي)

تونس كأس العالم فرنسا
نرشح لكم
خطاب من فيفا إلى منتخبات كأس العالم: لنركز على الكرة ولا تسحبوها لمعارك أيديولوجية وسياسية كأس العالم - كولينا.. التحكيم عن طريق الثقة فيك وليس لأنك الحكم اختبر معلوماتك عن كأس العالم 2010 قائمة كوستاريكا – نافاس وكامبيل ورويز يقودون الحرس القديم في كأس العالم كأس العالم - الكاميرون.. قصة أسدين تيمو فيرنر يغيب عن ألمانيا في كأس العالم اختبر معلوماتك - عن تاريخ تونس في كأس العالم اختبر معلوماتك - هل تعرف تاريخ منتخب ألمانيا في كأس العالم جيدا
أخر الأخبار
مؤتمر تشافي عن 25 سؤالا حول بيكيه.. وأقوى منتخبات كأس العالم 2 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير تونسي: معلول والجزيري يتواجدان في قائمة كأس العالم المبدئية.. وغياب المثلوثي 7 دقيقة | قطر 2022
خطاب من فيفا إلى منتخبات كأس العالم: لنركز على الكرة ولا تسحبوها لمعارك أيديولوجية وسياسية 48 دقيقة | قطر 2022
مؤتمر كلوب: الهزيمة برباعية أمام توتنام في 2017؟ أتذكر هدف محمد صلاح ساعة | الدوري الإنجليزي
كأس العالم - كولينا.. التحكيم عن طريق الثقة فيك وليس لأنك الحكم 2 ساعة | قطر 2022
إبراهيموفيتش ينتقد قرار مبابي بالبقاء مع سان جيرمان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - ممدوح هاشم: حلمي إنهاء مسيرتي في الزمالك 2 ساعة | كرة يد
مؤتمر ساري: جماهير فينورد ألقت أكياس بول على مقاعدنا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي