الأصل التونسي يفوز.. يان فاليري يختار تمثيل نسور قرطاج

اختار يان فاليري لاعب أنجيه الفرنسي تمثيل المنتخب التونسي رغم الظهور مع فرنسا في فئة الشباب.

يان فاليري النادي : أنجيه تونس

ونشر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا أعلن فيه انضمام فاليري، جاء كالآتي:

"يان فاليري لاعب فريق آنجي الفرنسي واللاعب الدولي السابق في أصناف الشبان للمنتخب الفرنسي، يختار تونس ويُمضي الوثائق الضرورية التي ينتمي بموجبها رسميا إلى المنتخب التونسي، ويضع نفسه على ذمة الإطار الفني والمنتخب التونسي دون قيد أو شرط.

هذا وبالتنسيق مع الناخب الوطني ومع ناديه سوف يلتحق فاليري بمعسكر المنتخب مساء اليوم -الاربعاء-.

مرحبا بيان فاليري في تونس وحظا موفقا في مسيرته الرياضية مع المنتخب التونسي ومع فريقه".

فاليري من أب فرنسي وأم تونسية بدأ مسيرته الكروية في فرنسا قبل أن ينتقل إلى إنجلترا ويتدرج في صفوف ساوثامبتون حتى وصل للفريق الأول صيف 2019.

وخاض فاليري 53 مباراة بقميص القديسين، ونجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وانضم صاحب الـ23 عاما إلى أنجيه الفرنسي مطلع الصيف الحالي، وشارك مع الفريق في 3 مباريات بالدوري الفرنسي.

وظهر فاليري بقميص فرنسا في الفئات السنية تحت 17 و18 عاما في 8 مباربات.

وكان جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس اختار قائمته لمعسكر سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب تونس ضد جزر القمر يوم 22 سبتمبر وضد البرازيل يوم 27 من الشهر ذاته.

وتقام مباراة تونس والبرازيل في ملعب حديقة الأمراء في فرنسا الخاص بنادي باريس سان جيرمان.