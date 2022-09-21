الأصل التونسي يفوز.. يان فاليري يختار تمثيل نسور قرطاج

الأربعاء، 21 سبتمبر 2022 - 12:10

كتب : FilGoal

يان فاليري - ساوثامبتون

اختار يان فاليري لاعب أنجيه الفرنسي تمثيل المنتخب التونسي رغم الظهور مع فرنسا في فئة الشباب.

يان فاليري

النادي : أنجيه

تونس

ونشر الاتحاد التونسي لكرة القدم بيانا أعلن فيه انضمام فاليري، جاء كالآتي:

"يان فاليري لاعب فريق آنجي الفرنسي واللاعب الدولي السابق في أصناف الشبان للمنتخب الفرنسي، يختار تونس ويُمضي الوثائق الضرورية التي ينتمي بموجبها رسميا إلى المنتخب التونسي، ويضع نفسه على ذمة الإطار الفني والمنتخب التونسي دون قيد أو شرط.

أخبار متعلقة
تقرير: مدرب تونس السابق يقترب من الرجاء المغربي الأهلي يكشف موقف معلول وديانج من المشاركة مع تونس ومالي منذر الكبير: عن تفاصيل إقالته من تدريب تونس.. ومواجهة الأهلي المنتظرة أمام المنستيري

هذا وبالتنسيق مع الناخب الوطني ومع ناديه سوف يلتحق فاليري بمعسكر المنتخب مساء اليوم -الاربعاء-.

مرحبا بيان فاليري في تونس وحظا موفقا في مسيرته الرياضية مع المنتخب التونسي ومع فريقه".

فاليري من أب فرنسي وأم تونسية بدأ مسيرته الكروية في فرنسا قبل أن ينتقل إلى إنجلترا ويتدرج في صفوف ساوثامبتون حتى وصل للفريق الأول صيف 2019.

وخاض فاليري 53 مباراة بقميص القديسين، ونجح خلالهم في تسجيل هدفين وصناعة مثلهما.

وانضم صاحب الـ23 عاما إلى أنجيه الفرنسي مطلع الصيف الحالي، وشارك مع الفريق في 3 مباريات بالدوري الفرنسي.

وظهر فاليري بقميص فرنسا في الفئات السنية تحت 17 و18 عاما في 8 مباربات.

وكان جلال القادري المدير الفني لمنتخب تونس اختار قائمته لمعسكر سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب تونس ضد جزر القمر يوم 22 سبتمبر وضد البرازيل يوم 27 من الشهر ذاته.

وتقام مباراة تونس والبرازيل في ملعب حديقة الأمراء في فرنسا الخاص بنادي باريس سان جيرمان.

يان فاليري تونس فرنسا
نرشح لكم
رئيس الرجاء المغربي: أحاول إقناع البنزرتي بالاستمرار تقرير: مدرب تونس السابق يقترب من الرجاء المغربي الرياضية السعودية: قرار صادم من فيفا قبل كلاسيكو اتحاد جدة والنصر داركو نوفيتش: عن نقطة إيجابية قبل مواجهة الأهلي.. والفرق بين وفاق سطيف والمنستيري مواعيد مباريات الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 – يد الزمالك في البطولة العربية الاتحاد المنستيري: لم نكن نفضل مواجهة الأهلي.. وسنحاول استغلال فترته الانتقالية قائمة الجزائر - محرز وبلايلي.. وعودة ديلور أمام غينيا ونيجيريا الدعيع: كلوزه استغل إضاءة الملعب في كأس العالم 2002
أخر الأخبار
برشلونة يصدر بيانا للرد على تسريبات عقود ميسي 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - تحسن حالة سافيو.. واقتراب مشاركته من التدريبات 20 دقيقة | الكرة المصرية
دي يونج: أحيانا أفكاري تختلف مع النادي.. لكن في النهاية رغبت بالبقاء مع برشلونة 32 دقيقة | الدوري الإسباني
حرس الحدود يضم ثلاثي الإسماعيلي 34 دقيقة | الكرة المصرية
الرجاء يعلن رحيل فوزي البنزرتي 42 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - بمشاركة قطبي مصر.. الكشف عن موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا ساعة | رياضات أخرى
تحديد موعد مؤتمر فيتوريا استعدادا للقاء النيجر ساعة | منتخب مصر
إنبي يضم ناصر مودي موهبة إيسترن كومباني ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في أبطال إفريقيا - الزمالك (2)-(0) إليكت.. فوز أبيض خارج الأرض 2 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول سبب عدم قيد كهربا في القائمة الإفريقية 3 صندوق تحيا مصر يكشف موقف الأهلي من تسليم هدايا تركي آل الشيخ 4 قائمة الأهلي الإفريقية - تواجد الرباعي الجديد.. وغياب صلاح محسن وكهربا وعمار حمدي