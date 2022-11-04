مؤتمر كلوب: الهزيمة برباعية أمام توتنام في 2017؟ أتذكر هدف محمد صلاح

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 14:03

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

تذكر يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول هدف محمد صلاح في هزيمة الفريق أمام توتنام موسم 2017-2018.

ويحل ليفربول ضيفا على توتنام الأحد المقبل في الساعة السادسة والنصف مساء ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي: "الهزيمة أمام توتنام 4-1؟ أتذكر هدف محمد صلاح.. واحد من أهدافه الـ400 كانت أمام توتنام".

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وكان ليفربول خسر بنتيجة 4-1 أمام توتنام في الدور الأول من موسم 2017-2018 وسجل محمد صلاح هدف الريدز الوحيد في اللقاء.

وأوضح كلوب على مستوى الفريق، قائلا "مشكلتنا الرئيسية، وسبب تغيير نظامنا هو قلة توفر اللاعبين بسبب الإصابات وأيضا أننا لم نعد أقوياء دفاعيا كما كنا في السابق، حاولنا أن نمنحهم منهجا جديدا تماما".

وأضاف "ستكون المباراة أمام توتنام كبيرة للغاية، نحن لا نختار الخصوم لكن علينا حصد النقاط".

وأردف "فابينيو؟ المباراة السابقة كانت فقط تأكيد على معرفتنا بقدراته، مباراة جيدة، كنا مميزين على صعيد جميع المراكز. كانت مباراة هامة لنا بالنسبة له، بداية جيدة في الاتجاد الصحيح".

وتابع "مستجدات إصابات الفريق؟ جوردان هيندرسون عاد وتدرب أمس بشكل طبيعي لكنه كان لوقت قصير".

وواصل "أما بالنسبة لـ جيمس ميلنر لن يكون متاحًا بسبب بروتوكولات الارتجاج. سيعود للتدريب بشكل طبيعي يوم الثلاثاء".

ويحتل ليفربول المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة، بفارق 10 نقاط خلف توتنهام صاحب المركز الثالث.

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