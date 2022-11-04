مؤتمر ساري: جماهير فينورد ألقت أكياس بول على مقاعدنا

ادعى ماوريتسيو ساري المدير الفني لـ لاتسيو أن جماهير فينورد ألقوا على الفريق "بول" خلال المباراة التي جمعت الفريقين في الدوري الأوروبي.

وودع لاتسيو الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بفارق الأهداف. (طالع التفاصيل)

وقال ساري في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كانت هناك أكياس من البول تم إلقاؤها من المدرجات على ظهر المقاعد التي كنا نجلس عليها، من البديهي أن هذا كان مزعجا".

واشتكى ساري الحكم، قائلا: "لقد ارتكب لاعبا واحدا في فينورد ما لا يقل عن سبعة أو ثمانية أخطاء من الخلف على لاعبينا، ولكن في النهاية كانت البطاقات الصفراء الوحيدة لفريقي".

وأضاف "أما بالنسبة لهدفهم، كان هناك خطأين، وليس خطأً واحدا. بدأ الأمر بخطأ على ماتيو كانسيليري (لاعب لاتسيو) بالقرب من دكة الاحتياط ، ثم تم دفع باتريك جابارون من الخلف بشكل واضح عند حارس المرمى".

وأتم "توقعنا على الأقل أن يشاهدها الحكم مرة أخرى باستخدام تقنية VAR".

مجموعة مشتعلة انتقل منها لاتسيو إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعدما احتل رباعي المجموعة النقاط ذاتها 8 نقاط.

ويستعد لاتسيو لمواجهة روما في الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل بدربي العاصمة على ملعب الأولمبيكو.