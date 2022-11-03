مجموعة الـ 8 نقاط تنقل لاتسيو إلى دوري المؤتمر الأوروبي

الكل تعادل في النقاط، برصيد 8، في المجموعة السادسة من الدوري الأوروبي، وتبعثرت الأوراق رأسا على عقب، فانتقل لاتسيو إلى دوري المؤتمر الأوروبي بعدما كان متصدرا.

ظل صراع المجموعة السادسة من الدوري الأوروبي محتدما حتى الثواني الأخيرة، والسبب في عدد النقاط.

لأول مرة يحصد 4 فرق في مجموعة واحدة نفس الرصيد من النقاط في المسابقات الأوروبية منذ (دوري أبطال أوروبا 1992 والدوري الأوروبي 2009).

قبل بداية الجولة، تصدر لاتسيو الترتيب برصيد 8 نقاط وخلفه شتروم جراتس النمساوي بنفس الرصيد.

بينما حل فيينورد الهولندي وميتيلاند الدنماركي في المركزين الثالث والرابع برصيد 5 نقاط، والفوز فقط سبيلهما من أجل التأهل.

فيينورد انتصر أمام جماهيره على لاتسيو بفضل هدف البديل سانتياجو خيمنينيز الذي سجل بعد دقيقة واحدة من مشاركته في الدقيقة 63.

الدقائق الأخيرة من اللقاء شهدت إثارة غير مسبوقة فحصل لاعبو لاتسيو على 6 بطاقات صفراء في ظرف الربع ساعة الأخيرة مقابل 2 للاعبي فيينورد، بالإضافة إلى ماوريسيو ساري مدرب النسور.

وطُرد لوكا روميرو لاعب لاتسيو الشاب في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع.

في الدنمارك فاز ميتييلاند بنتيجة 2-0 على شتروم جراتس بفضل ثنائية أندريس دريرير.

كل الفرق تعادلت في النقاط برصيد 8 نقاط بعد نهاية المباراتين.

وتأهل فيينورد وميتييلاند لـدور الـ 16 من الدوري الأوروبي بفضل فارق الأهداف +4 لكل فريق.

بينما انتقل لاتسيو لدوري المؤتمر الأوروبي عقب احتلال المركز الثالث بعدما وصل فارق الأهداف له -2 وتذيل الفريق النمساوي الترتيب برصيد -6 في فارق الأهداف.

وتفوق فيينورد في الصدارة بفضل عدد الأهداف المسجلة (13 هدفا) ليتأهل لدور الـ 16 مباراة بفارق هدف وحيد عن الفريق الدنماركي الذي سيخوض منافسات الملحق مع الفرق القادمة من دوري أبطال أوروبا.