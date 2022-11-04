أرتيتا يشيد بالنني بعد العودة من الإصابة والمشاركة أساسيا

أثنى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على أداء محمد النني أمام زيورخ بعد العودة من الإصابة والمشاركة أساسيا.

وتأهل أرسنال مباشرةً إلى دور الـ16 بعد الفوز أمام زيورخ بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النني؟ لقد كان جيدًا حقًا. لقد غاب لمدة ثمانية أسابيع، وتوقعنا أن تكون المدة أطول 12 أسبوعًا. لكنه تعافى بشكل مذهل".

وأضاف "إنه رجل يدفع الجميع ليكونوا مستعدين بأسرع ما يمكن في أرجاء ملعب التدريبات وأعتقد أنه ظهر بشكل جيد حقًا (أمام زيورخ)".

وتابع عن تفاصيل المباراة "منذ الخسارة أمام آيندهوفن والفريق يظهر ردة فعل جيدة، وهذا ما أردناه. خسارة المباريات جزء من كرة القدم، وبالطبع سيحدث في مراحل معينة وعليك الرد على ذلك".

وواصل "إنه يؤثر عليك في اللحظة نفسها ثم تمضي قدمًا وتحلل ما حدث وتحاول أن تصبح أفضل كفريق. هذا ما فعلناه، لقد تمكنا من الفوز في آخر مباراتين وعلينا الآن الذهاب إلى ستامفورد بريدج".

وعن تاكيهيرو تومياسو، أوضح "مازلنا لا نعرف حالته الصحية، لقد شعر بشيء ولم نرغب في المخاطرة. مع كمية المباريات التي يخوضها، فهذا جزء منها. يمكن أن يحدث ذلك في التدريب، ويجب أن يكون باقي اللاعبين مستعدين لأننا سنحتاج الجميع الآن".

وبدا أرتيتا متفاجئا بعد سؤاله على تعليقه على اعتزال جيرارد بيكيه، وقال: "لقد اكتشفت ذلك للتو. لديه مسيرة وشخصية لا تصدق. لقد أعطي الكثير لهذه اللعبة وسوف نفتقده لأنني أعتقد أنه كان لاعبًا من الطراز العالمي".

وأعلن بيكيه أمس الخميس اعتزاله رسميا بمقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. (لمعرفة كافة التفاصيل)

وتطرق للحديث عن مواجهة بيير إيميريك أوباميانج، أجاب "أنه خطير للغاية. أوبا لديه القدرة على وضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك وسيظل يفعل ذلك حتى آخر يوم في مسيرته الكروية".

وأتم "مفتاح الفوز على تشيلسي؟ اللعب أفضل منهم. اكسب الحق للفوز وإحراز هدف وأنا متأكد من أننا سنفوز بالمباراة".

وأنهى أرسنال دور المجموعات في الصدارة برصيد 14 نقطة.

ويأتي خلفه أيندهوفن في المركز الثاني برصيد 13 نقاط في انتظار المباراة الفاصلة مع الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

وانتقل بودو جليمت إلى دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 4 نقاط فيما تذيل زيورخ المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويواجه أرسنال الأحد المقبل نظيره تشيلسي في دربي لندني الثانية ظهرا على ملعب ستامفورد بريدج.