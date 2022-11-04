أرتيتا يشيد بالنني بعد العودة من الإصابة والمشاركة أساسيا

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 - 11:16

كتب : FilGoal

النني - أرتيتا - أرسنال

أثنى ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال على أداء محمد النني أمام زيورخ بعد العودة من الإصابة والمشاركة أساسيا.

وتأهل أرسنال مباشرةً إلى دور الـ16 بعد الفوز أمام زيورخ بهدف مقابل لا شيء في الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي.

وقال أرتيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "النني؟ لقد كان جيدًا حقًا. لقد غاب لمدة ثمانية أسابيع، وتوقعنا أن تكون المدة أطول 12 أسبوعًا. لكنه تعافى بشكل مذهل".

أخبار متعلقة:
الدوري الأوروبي - بصاروخية تيرني وتواجد النني.. أرسنال في الصدارة تشكيل أرسنال - النني أساسي أمام زيورخ في مباراة الصدارة مارتينيلي عن التجديد لـ أرسنال: أحتاج إلى قلم فقط الأكثر دقة.. ماذا قدم النني مع أرسنال أمام زيورخ في الدوري الأوروبي

وأضاف "إنه رجل يدفع الجميع ليكونوا مستعدين بأسرع ما يمكن في أرجاء ملعب التدريبات وأعتقد أنه ظهر بشكل جيد حقًا (أمام زيورخ)".

وتابع عن تفاصيل المباراة "منذ الخسارة أمام آيندهوفن والفريق يظهر ردة فعل جيدة، وهذا ما أردناه. خسارة المباريات جزء من كرة القدم، وبالطبع سيحدث في مراحل معينة وعليك الرد على ذلك".

وواصل "إنه يؤثر عليك في اللحظة نفسها ثم تمضي قدمًا وتحلل ما حدث وتحاول أن تصبح أفضل كفريق. هذا ما فعلناه، لقد تمكنا من الفوز في آخر مباراتين وعلينا الآن الذهاب إلى ستامفورد بريدج".

وعن تاكيهيرو تومياسو، أوضح "مازلنا لا نعرف حالته الصحية، لقد شعر بشيء ولم نرغب في المخاطرة. مع كمية المباريات التي يخوضها، فهذا جزء منها. يمكن أن يحدث ذلك في التدريب، ويجب أن يكون باقي اللاعبين مستعدين لأننا سنحتاج الجميع الآن".

وبدا أرتيتا متفاجئا بعد سؤاله على تعليقه على اعتزال جيرارد بيكيه، وقال: "لقد اكتشفت ذلك للتو. لديه مسيرة وشخصية لا تصدق. لقد أعطي الكثير لهذه اللعبة وسوف نفتقده لأنني أعتقد أنه كان لاعبًا من الطراز العالمي".

وأعلن بيكيه أمس الخميس اعتزاله رسميا بمقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. (لمعرفة كافة التفاصيل)

وتطرق للحديث عن مواجهة بيير إيميريك أوباميانج، أجاب "أنه خطير للغاية. أوبا لديه القدرة على وضع الكرة بكل سهولة داخل الشباك وسيظل يفعل ذلك حتى آخر يوم في مسيرته الكروية".

وأتم "مفتاح الفوز على تشيلسي؟ اللعب أفضل منهم. اكسب الحق للفوز وإحراز هدف وأنا متأكد من أننا سنفوز بالمباراة".

وأنهى أرسنال دور المجموعات في الصدارة برصيد 14 نقطة.

ويأتي خلفه أيندهوفن في المركز الثاني برصيد 13 نقاط في انتظار المباراة الفاصلة مع الهابطين من دوري أبطال أوروبا.

وانتقل بودو جليمت إلى دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 4 نقاط فيما تذيل زيورخ المجموعة برصيد 3 نقاط.

ويواجه أرسنال الأحد المقبل نظيره تشيلسي في دربي لندني الثانية ظهرا على ملعب ستامفورد بريدج.

أرسنال محمد النني الدوري الأوروبي ميكيل أرتيتا
نرشح لكم
مؤتمر ساري: جماهير فينورد ألقت أكياس بول على مقاعدنا مواعيد مباريات الجمعة 4 نوفمبر 2022.. الدوري الإسباني وكوكا أرتيتا: تم إنجاز المهمة أوروبيا.. وهذا تعليقي على صيام جيسوس التهديفي موعد قرعة ملحق دور الـ 16 لـ الدوري الأوروبي.. القنوات الناقلة والمتأهلون موعد قرعة ملحق دور الـ 16 لـ دوري المؤتمر الأوروبي.. القنوات الناقلة والمتأهلون الدوري الأوروبي - بصاروخية تيرني وتواجد النني.. أرسنال في الصدارة تين هاج: محبط رغم الفوز.. وهذا هو الخطأ الذي ارتكبناه الدوري الأوروبي - مورينيو في انتظار "أسماك القرش".. روما ينتصر ويتأهل
أخر الأخبار
كرة يد - ممدوح هاشم: حلمي إنهاء مسيرتي في الزمالك 3 دقيقة | كرة يد
مؤتمر ساري: جماهير فينورد ألقت أكياس بول على مقاعدنا 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيسيان: هذا ما يعجبني في صلاح.. أختار الزمالك وعلى الشناوي النظر لأبو تريكة ساعة | المحترفون
أرتيتا يشيد بالنني بعد العودة من الإصابة والمشاركة أساسيا ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى: لن أتدخل في عمل فيريرا أعظم مدرب في تاريخ مصر.. وتذكروا ما حدث 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الجمعة 4 نوفمبر 2022.. الدوري الإسباني وكوكا 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أرتيتا: تم إنجاز المهمة أوروبيا.. وهذا تعليقي على صيام جيسوس التهديفي 11 ساعة | الكرة الأوروبية
موعد قرعة ملحق دور الـ 16 لـ الدوري الأوروبي.. القنوات الناقلة والمتأهلون 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي