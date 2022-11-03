"لن يكون هناك فريق بعد برشلونة".. بيكيه يعلن اعتزاله ويكشف موعده

أعلن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة اعتزاله رسميا بمقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وجاء حديث بيكيه الوداعي كالتالي:

إلى مشجعي برشلونة. هذا أنا جيرارد. في الأسابيع والأشهر الماضية الكثير من الناس تحدثوا عني، وحتى الآن لم أقل أي شيء، ولكن الآن أريد أن أكون من يتحدث عن نفسي

مثل الكثير منكم، كنت دائما مشجعا لبرشلونة. ولدت في عائلة تحب كرة القدم وتشجع برشلونة.

منذ صغر سني لم أرد أن أصبح لاعب كرة قدم، بل لاعبا لبرشلونة.

كنت أفكر كثيرا في هذا الطفل في هذا الطفل مؤخرا، فيما كان جيرارد الصغير ليفكر به إذا قيل له إن كل احلامه ستحقق.. إنه سيصل إلى فريق برشلونة الأول وسيفوز

بكل البطولات الممكنة وسيصبح بطل أوروبا والعالم. إنه سيلعب مع أفضل اللاعبين في التاريخ وسيصبح أحد قادة الفريق وسيصنع أصدقاء لمدى الحياة.

لقد مر 25 عاما على انضمامي إلى برشلونة. لقد رحلت ثم عدت. كرة القدم منحتني كل شيء، وبرشلونة منحني كل شيء، وأنتم يا مشجعي برشلونة منحتموني كل شيء.

والآن بعد أن تحققت كل أحلام هذا الطفل، أريد أن أقول لكم إني قررت أن الآن هو وقت إنهاء هذه الرحلة.

لقد قلت دائما إنه لن يكون هناك أي فريق آخر بعد برشلونة، وهكذا سيكون الأمر.

مباراة السبت هي الأخيرة لي في كامب نو. سأصبح مشجعا عاديا وأساند الفريق وأنقل حبي لبرشلونة إلى أطفالي كما فعلت عائلتي معي. وأنتم تعرفونني، عاجلا أم آجلا سأعود. سأراكم في كامب نو. يحيا برشلونة.. دائما.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

وكان عقد بيكيه الحالي ينتهي في صيف 2024، إلا أنه قرر إنهاء الرحلة مبكرا.

ويلعب برشلونة يوم السبت المقبل (5 نوفمبر) أمام ألميريا في الدوري الإسباني.

وانضم بيكيه إلى ناشئي النادي الكتالوني قبل ربع قرن، وتم تصعيده إلى فريق تحت 16 عاما في عام 2001.

وفي 2003 ترقى المدافع إلى فريق تحت 19 عاما، ثم انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2004.

بعد إعارة في موسم 2006-2007 بين صفوف ريال سرقسطة، عاد بيكيه إلى يونايتد، ثم عاد إلى منزله في صيف 2008.

منذ ذلك اليوم، لم يغادر برشلونة مرة أخرى..

في مانشستر فاز بلقب الدوري الإنجليزي والدرع الخيرية ودوري أبطال أوروبا.

أما في كتالونيا، فاز بيكيه بلقب الدوري الإسباني 8 مرات، وكأس ملك إسبانيا 7 مرات، والسوبر الإسباني 6 مرات.

على الصعيد القاري نال المدافع المخضرم لقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وأيضا كأس العالم للأندية 3 مرات.

أما مع منتخب إسبانيا، فلم يلحق ببداية الثورة في يورو 2008، ولكنه توج بكأس العالم الوحيد في تاريخ البلاد عام 2010، ويورو 2012.

إجمالا خاض بيكيه 666 مباراة مع الأندية، بواقع 615 مع برشلونة، و28 مع مانشستر يونايتد، و23 مع ريال سرقسطة.

بذلك ينهي بيكيه مسيرته في عمر 35 عاما.