مرتضى: لن أتدخل في عمل فيريرا أعظم مدرب في تاريخ مصر.. وتذكروا ما حدث

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك عدم نيته التدخل في عمل الجهاز الفني للفريق الأبيض مطلقا مشددا على مساندته الكاملة لمدرب الفريق جوسفالدو فيريرا.

وتحدث مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "لي سؤال لجمهور الزمالك العظيم الذي أتحمل كل شيء من أجله، هل تريدونني أن أتدخل في عمل الجهاز الفني أم لا؟".

وشدد "لن أتدخل أبدا وجوسالفدو فيريرا أعظم مدرب جاء في تاريخ مصر كلها وأنا معه وأسانده".

وأردف "حينما جاء فيريرا في 2014 تعادل في أول مباراة له مع إنبي تعادل مع إنبي وتوج بلقبي الدوري وكأس مصر".

وأتم مرتضى تصريحاته "ومع عودته في الولاية الحالية أول مباراة هُزم فيها كانت من إنبي وبعدها توج بالدوري والكأس كذلك".

جاء ذلك ردا على الانتقادات الموجهة لفيريرا عقب التعادل مع إنبي في الدوري في الجولة الرابعة بهدف لمثله بعد أيام من الهزيمة في كأس السوبر المصري أمام الأهلي بهدفين دون رد.