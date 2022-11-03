ساري عن سبب الانتقال لـ دوري المؤتمر: لعبنا مباراة خاطئة تماما في الدنمارك

شدد ماوريتسيو ساري المدير الفني لـ لاتسيو الإيطالي أن انتقال فريقه لدوري المؤتمر الأوروبي يعود للخسارة من ميتييلاند.

وودع لاتسيو الدوري الأوروبي بعدما احتل المركز الثالث في مجموعته بفارق الأهداف. (طالع التفاصيل)

وقال ساري لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "أسلوب الفريق كان جيدا طيلة المباراة، كنا نعرف أنه في بعض اللحظات سنتعرض للضغط لكننا لم نُعان كثيرا".

وخسر لاتسيو من فيينورد الهولندي بنتيجة 1-0 ليحتل المركز الثالث.

وأضاف "ما كان يجب تحمل مسؤوليته، هو أننا صنعنا 5 فرص لهز شباك الخصم، ولم نستفد بأي منها، لذلك تم معاقبتنا".

وأكمل "رأيت الفريق اليوم حيا، مستعد لخوض معركة مع لعب كرة بشكل جيد، اليوم لا نستحق الخسارة، كانت مباراة متعادلة ولم يحبطني الفريق الليلة".

وتابع عن طرد لوكا روميرو "الحكم احتسب 6 دقائق وقتا بدلا من الضائع ولعبنا بالكاد كرة القدم خلال تلك الفترة".

الأرجنتيني الشاب سدد الكرة نحو المدرجات في الدقيقة الأخيرة من اللقاء ليشهر الحكم في وجهه البطاقة الصفراء الثانية ويطرده من أرض الملعب.

وواصل عن الندم بعد الانتقال لدوري المؤتمر الأوروبي قائلا: "التعادل مع شتروم جراتس كان جيدا، وكان بإمكاننا الفوز عليهم بدون بطاقة حمراء، لعبنا مباراة خاطئة تماما في الدنمارك، وهذا سبب احتلالنا المركز الثالث الآن".

لاتسيو خسر من ميتييلاند في الدنمارك بنتيجة 5-1، ما آثر على الفريق في ترتيب المجموعة وتسبب في خروجه بفارق الأهداف.

وأتم "خروجنا بسبب مباراة ميتييلاند، يمكننا التعامل مع تلك الخسارة في الدوري الإيطالي، لكن في الدوري الأوروبي مباراة واحدة تجعلك تتنازل عن كل شيء، خاصة عندما تلعب على فارق الأهداف".

ويستعد لاتسيو لمواجهة روما في الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل بدربي العاصمة على ملعب الأولمبيكو.