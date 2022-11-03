وداعا مانشستر.. بورتو يغلق الباب ويجدد عقد حارسه

أعلن بورتو البرتغالي عن تجديد عقد حارسه ديوجو كوستا.

ووقع الحارس على تجديد عقده إلى صيف 2027.

ويبلغ الحارس من العمر 23 عاما، حيث ولد التاسع عشر من سبتمبر عام 1999.

ونشأ كوستا في صفوف بورتو، حيث تدرج من الناشئين عبر فرق تحت 15 و17 و19 عاما.

LIVE: 🤩✍ Diogo Costa é Dragão até 2027 🐉 https://t.co/oEbtOza923 — FC Porto (@FCPorto) November 3, 2022

ووصل الحارس إلى الفريق الثاني في 2016.

وفي صيف 2019 تم تصعيده للفريق الأول.

ومنذ ذلك الوقت لعب كوستا 85 مباراة بقميص بورتو، حافظ خلالها على نظافة شباكه 35 مرة.

وتناولت عدة تقارير صحفية رغبة بعض الأندية في التعاقد معه، على رأسها مانشستر يونايتد.

يأتي ذلك بحسب ما ذكرته صحف إنجليزية عن رغبة مانشستر يونايتد في التخلص من راتب حارسه دافيد دي خيا.

بالإضافة إلى ذلك يسعى مانشستر لتوفير حارس يجيد اللعب بالقدم، لتلبية طلب المدرب الهولندي إريك تين هاج.