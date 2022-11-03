انتهت في الدوري الأوروبي - أولمبياكوس (0) - (2) نانت

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 19:26

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - أولمبياكوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أولمبياكوس اليوناني ضد نانت الفرنسي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الأوروبي.

ويحتل نانت المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو المركز الذي يقود إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

فيما فقد أولمبياكوس الأمل في كل شيء، بتذيله للمجموعة وله نقطتين فقط.

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ويحتاج نانت للفوز على أولمبياكوس، مع تعادل أو خسارة كاراباج (7 نقاط) أمام فرايبورج متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة.

ويملك كاراباج أفضلية المواجهات المباشرة على نانت، ولذلك لن يكون التساوي بالنقاط في صالح الفريق الفرنسي.

تعرف على تشكيل نانت من هنا

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ق 90 جوووووول الثاني من لودوفيك بلاس.. مصطفى محمد يهيئ له الكرة بالكعب ليسجل

ق 79 جووووول مصطفى محمد يسجل برأسية من عرضة لودوفيك بلاس.. 1-0

ق 69 نزول مارسيلو في صفوف أولمبياكوس بدلا من أبو بكر كامارا

نهاية الشوط الأول

ق 29 فرصة خطيرة تضيع من أبو بكر كامارا، تسديدة قوية من مسافة ولكن لافون يتصدى مرة أخرى.

ق 20 جوش بولر يراوغ ويسدد ولكن ألبان لافون يتصدى مرة أخرى

ق 19 يوسف العربي يسدد بالرأس ولكن الحارس لافون يتصدى

ق 5 تبديل اضطراري في صفوف نانت.. دينيس أبياه بدلا من فابيو الذي أصيب مبكرا للغاية

ق 2 نانت يسجل الهدف الأول عن طريق إيفان جيسان ولكن يلغى بداعي التسلل

بداية المباراة

مصطفى محمد الدوري الأوروبي نانت أولمبياكوس
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