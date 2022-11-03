تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي في آخر معارك الدوري الأوروبي

يتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت في التشكيل الأساسي لفريقه لخوض مواجهة أولمبياكوس اليوناني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتل نانت المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو المركز الذي يقود إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

فيما فقد أولمبياكوس الأمل في كل شيء، بتذيله للمجموعة وله نقطتين فقط.

ويحتاج نانت للفوز على أولمبياكوس، مع تعادل أو خسارة كاراباج (7 نقاط) أمام فرايبورج متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة.

ويملك كاراباج أفضلية المواجهات المباشرة على نانت، ولذلك لن يكون التساوي بالنقاط في صالح الفريق الفرنسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

خط الدفاع: سيباستيان كورشيا - جان ميشيل كاستيليتو - نيكولا بالوا - فابيو

خط الوسط: موسى سيسوكو - صامويل موتوسامي - موسيس سيمون

خط الهجوم: إيفان جيسان - إيجناتيوس جاناجو - مصطفى محمد

وسجل مصطفى محمد 5 أهداف بشكل عام مع نانت هذا الموسم، بواقع 4 أهداف في الدوري وهدف في الدوري الأوروبي.