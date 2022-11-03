تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي في آخر معارك الدوري الأوروبي

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 18:55

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يتواجد مصطفى محمد مهاجم نانت في التشكيل الأساسي لفريقه لخوض مواجهة أولمبياكوس اليوناني في الجولة الأخيرة لدور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي.

ويحتل نانت المركز الثالث في المجموعة برصيد 6 نقاط، وهو المركز الذي يقود إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

فيما فقد أولمبياكوس الأمل في كل شيء، بتذيله للمجموعة وله نقطتين فقط.

أخبار متعلقة:
تيمو فيرنر يغيب عن ألمانيا في كأس العالم يوم مواجهة إسبانيا ضد ألمانيا.. الكشف عن موعد مباريات ربع نهائي كأس مصر كاف يحدد موعد إقامة قرعة دور المجموعات لمنافستي أبطال إفريقيا والكونفدرالية كاسيميرو يحصد جائزة أفضل لاعب في يونايتد خلال أكتوبر

ويحتاج نانت للفوز على أولمبياكوس، مع تعادل أو خسارة كاراباج (7 نقاط) أمام فرايبورج متصدر المجموعة برصيد 13 نقطة.

ويملك كاراباج أفضلية المواجهات المباشرة على نانت، ولذلك لن يكون التساوي بالنقاط في صالح الفريق الفرنسي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ألبان لافون

خط الدفاع: سيباستيان كورشيا - جان ميشيل كاستيليتو - نيكولا بالوا - فابيو

خط الوسط: موسى سيسوكو - صامويل موتوسامي - موسيس سيمون

خط الهجوم: إيفان جيسان - إيجناتيوس جاناجو - مصطفى محمد

وسجل مصطفى محمد 5 أهداف بشكل عام مع نانت هذا الموسم، بواقع 4 أهداف في الدوري وهدف في الدوري الأوروبي.

مصطفى محمد الدوري الأوروبي نانت
نرشح لكم
مباشر الدوري الأوروبي - طرابزون (0) - (0) فرينكفاروزي.. تريزيجيه أساسي ماركا: قبل أن يخطفه باريس.. إدارة ريال مدريد في البرازيل لأجل إندريك مباشر الدوري الأوروبي – ريال سوسيداد ضد مانشستر يونايتد تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في فرصة التأهل الأخيرة أمام فرينكفاروزي تشكيل مانشستر يونايتد – فان دي بيك وجارانشو أساسيان من أجل الصدارة ضد سوسيداد هاو ينافس ثنائي القمة على جائزة مدرب أكتوبر في الدوري الإنجليزي تقرير: جواو فيليكس على رأس أولويات برشلونة ثلاثي نيوكاسل ضمن ثمانية مرشحين لـ جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
مباشر الدوري الأوروبي - طرابزون (0) - (0) فرينكفاروزي.. تريزيجيه أساسي 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: قبل أن يخطفه باريس.. إدارة ريال مدريد في البرازيل لأجل إندريك 3 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة كوستاريكا – نافاس وكامبيل ورويز يقودون الحرس القديم في كأس العالم 22 دقيقة | قطر 2022
مباشر الدوري الأوروبي – ريال سوسيداد ضد مانشستر يونايتد 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
رحلة صعود وعيب وحيد.. من هو "زيكو" أحدث اختيارات فيتوريا لـ منتخب مصر 28 دقيقة | الكرة المصرية
تشكيل نانت - مصطفى محمد أساسي في آخر معارك الدوري الأوروبي 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل طرابزون - تريزيجيه أساسي في فرصة التأهل الأخيرة أمام فرينكفاروزي 31 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – فان دي بيك وجارانشو أساسيان من أجل الصدارة ضد سوسيداد 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي