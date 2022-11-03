كاف يحدد موعد إقامة قرعة دور المجموعات لمنافستي أبطال إفريقيا والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد إقامة قرعة دور المجموعات لمنافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

واختتمت منافسات دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا بينما لم يتم تحديد المتأهلين لثمن نهائي الكونفدرالية في انتظار إياب دور الـ32 الإضافي.

وكشف كاف عن إقامة قرعة دور المجموعات لمنافستي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري.

وتقام مراسم القرعة في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعلن كاف عن إقامة قرعة الكونفدرالية في تمام الواحدة ظهر الأربعاء 16 نوفمبر.

بينما تقام قرعة دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا في الثانية عصر نفس اليوم.

ويمثل الأهلي والزمالك مصر في منافسات دوري أبطال إفريقيا، بينما حتى الآن يتواجد بيراميدز وفيوتشر في الكونفدرالية.

وكان فيوتشر قد تعادل خارج ملعبه أمام بريميرو دي أجوستو الأنجولي بهدف لكل منهما.

بينما بيراميدز خسر أمام نيجيليك بطل النيجر بهدف دون مقابل في الذهاب.

وتقام مباريات الإياب يوم الأربعاء 9 من شهر نوفمبر الجاري.

أما التصنيف النهائي لقرعة دوري أبطال إفريقيا فكالتالي:

التصنيف الأول

الأهلي

الترجي التونسي

الرجاء المغربي

الوداد المغربي

التصنيف الثاني

صنداونز الجنوب إفريقي

الزمالك

بترو أتلتيكو الأنجولي

هورويا كوناكري الغيني

التصنيف الثالث

سيمبا التنزاني

شباب بلوزداد الجزائري

شبيبة القبائل الجزائري

الهلال السوداني

التصنيف الرابع

القطن الكاميرون

المريخ السوداني

فايبرز الأوغندي

فيتا كلوب الكونغولي