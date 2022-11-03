لحل الأزمة المالية.. الإسماعيلي يخاطب رئيس الوزراء لدعم مادي يصل لـ 60 مليون جنيه

خاطب مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي من أجل الحصول على دعم مادي بقيمة ما يقرب من 60 مليون جنيه لحل الأزمة المالية التي يمر بها النادي.

وعقد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة الكومي اجتماعا طارئا أمس الأربعاء لحل المعوقات الإدارية والأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي.

وكشف خطاب الإسماعيلي عن تقديم يحيى الكومي رئيس النادي قرض مالي للإسماعيلي مقابل 20 مليون جنيه لتكون فريق كرة قدم قادر على المنافسة والبطولات خلال السنوات القادمة.

وطالب الإسماعيلي بالحصول على دعم مادي فوري في حدود 60 مليون جنيه والموافقة على التوصل لحلول للمشكلات العالقة ومنح النادي الموافقات والدعم الرسمي لتنفيذها.

وجاء خطاب الإسماعيلي كالآتي:

"اجتمع مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس/ يحيى الكومي في اجتماع طارئ اليوم وقام بتوجيه خطاب للسيد/ رئيس مجلس الوزراء معالي الدكتور/ مصطفى مدبولي موضحاً له المعوقات الإدارية والأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي الإسماعيلي وفيما يلي ملخص طلبات مجلس الإدارة:

التاريخ الوطني والرياضي للنادي الإسماعيلي:

معالي دولة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء لقد بني هذا النادي العظيم في أول العشرينات بالمجهودات الذاتية لأهالي مدينه الإسماعيلية بتلاحم وطني مبهر ليبدأ ملحمة من الكفاح الرياضي والوطني بدءًا من عمل مخيمات للفلسطينيين في مدينة القنطرة شرق عام 1947م لتجميع تبرعات للجيش المصري عام 1949م مروراَ باستخدام نادي الإسماعيلي القديم مقرًا لانطلاق الفدائيين ضد الانجليز وبعد نكسة 1967 تم عملية التهجير لأهالي الإسماعيلية ومن بينهم فريق الإسماعيلي الحائز على بطولة الدوري العام موسم 1966/1967 والمرشح للانضمام لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري وفى ظل ظروف غاية في الصعوبة في الهجرة وعدم وجود مقر لهذا الفريق ليحصد بطوله إفريقيا لأندية لأبطال الدوري كأول نادي مصري وعربي وليفرح الشعب المصري والعربي بهذا الانتصار الذي جاء بعد انكسار نكسه 67 ليجوب بعدها الفريق الدول العربية ليجمع أكثر من 67000 جنيه إسترليني ليعطيها بالكامل للمجهود الحربي للجيش المصري العظيم في سابقه تاريخية ليحصل من خلالها على وسام العمل الوطني من السيد/ جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية آنذاك.

وحيث أن النادي الإسماعيلي والذي يتبع وزاره الشباب والرياضة هو من أكثر الأندية تقديمًا للاعبين للمنتخبات المصرية هذا النادي زعيم الأقاليم الذي له الريادة في لعبات كثيرة بخلاف فريق كرة القدم ولاعبين أبطال إفريقيا وأبطال عرب وأبطال عالم , ألا يستحق نادينا نظرة مختلفة !! ألا يستحق هذا النادي انتشاله من عثرته !! وللأسف وجدنا بدلاً من قيام المؤسسات بدعم النادي الإسماعيلي طبقاً للوائح والقوانين لكن وجدنا تعنت غريب غير مبرر.

مشروعات النادي الإسماعيلي ومعوقات تنفيذها:

لقد أعطى معالي فخامة الرئيس / عبد الفتاح السيسي - رئيس جمهورية مصر العربية هدية لأهالي محافظة الإسماعيلية عبارة عن أول نادي اجتماعي رياضي بأرض النخيل تكلف أكثر من 780000000جنيه (فقط سبعمائة وثمانون مليون جنيهًا) بخلاف قيمة الأرض المخصصة للنادي الإسماعيلي الذي يتخطى ثمنها مليارات من الجنيهات والذي قام سيادة الرئيس بافتتاح هذا النادي بعد انتهاء بناؤه في عام 2019 – وحتى هذه اللحظة لم نتسلم هذا النادي ورغم حصولنا على وعود كثيرة لاستلام هذا النادي إلا أنها لم تنفذ حتى تاريخه وآخر وعد نتمنى تحقيقه أن نستلم النادي في 15/02/2023 وهو ما انتهى إليه الاجتماع الأخير بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني بالإسماعيلية بتاريخ 24/10/2022 مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وبحضور وزارة الشباب والرياضة والمهندس الاستشاري لهذا المشروع والنادي الإسماعيلي وذلك بناءًا على تعليمات الأمانة العامة لوزارة الدفاع.

معالي دولة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء لطالما واجه النادي الإسماعيلي العريق أزمات مالية عديدة على مدار تاريخه ورغم معرفتنا تمام المعرفة بهذه المشكلة إلا أننا كمجلس إدارة اعددنا المشروعات ووضعنا حجر الأساس لها والتي تساهم بشكل كبير لإنهاء هذه الأزمات وبناء مستقبل جديد لنادينا العظيم, نوردها لسيادتكم فيما يلي:

1- اعددنا دراسات تفصيلية لحقوق النادي التجارية والتسويقية أملاً في تسويقها بين المعلنين داخل أو خارج مصر حيث تمتد شعبية النادي إلى الأشقاء في شمال إفريقيا وشبه الجزيرة العربية , إلا أننا تواجهنا بالشركة الوحيدة المحتكرة حصرياً لهذه الحقوق واضطررنا للتعاقد معها وفقاً لشروطها الخاصة التي لم تراعي اسم النادي وتاريخه ومكانته وحقوقه وبمبلغ زهيد لا يفي بالتزامات النادي المالية.

2- قدمنا للسيد الدكتور/ وزير الشباب والرياضة طلب بتاريخ 21/8/2022 للموافقة على إنشاء مجمع للمطاعم والكافيهات ولم يصل رد للنادي الإسماعيلي علي هذا الطلب حتى تاريخه .

3- تقدمنا بطلب بتاريخ 15/2/2022 للسيد الدكتور/ وزير الشباب والرياضة لتفعيل شراكة بين النادي والوزارة لتشغيل مدرسة الموهوبين والتي تقع داخل حدود النادي الإسماعيلي وكذلك حق الانتفاع لمعسكر الشباب بالقرش بالإسماعيلية لتنفيذ مشروع سياحي رياضي يرعى الأبطال في الرياضات المختلفة وكلاهما من المنشآت المهملة لسنوات طويلة ولكن الطلبين مازالا حبيسي الأدراج.

4- تقدمنا للسيد اللواء أ.ح/ شريف فهمي بشارة - محافظ الإسماعيلية بنفس المشروع السياحي الرياضي بدراسة جدوى باقتراح إقامته بالقرية الاوليمبية بالإسماعيلية مما ينعش خزينة المحافظة والنادي ويفتح مجالات للعمل أمام شعب الإسماعيلية , ولم يصل الرد حتى تاريخه ... وهنا لابد من ذكر الدعم المقدم من السيد المحافظ للنادي بمبلغ 6000000جنيه (فقط ستة مليون جنيهاً) خلال العام المالي الماضي ولسيادته كل الشكر والتقدير.

5- تقدمنا بطلب بتاريخ 29/8/2022 للسيد الدكتور/ وزير الشباب والرياضة للحصول على الموافقة للحصول على قرض أسوة بأندية أخرى بضمان وزارة الشباب والرياضة وبضمان النادي الاجتماعي والذي يساوى المليارات وهو الآن في حوزة وزارة الشباب والرياضة لحين استلام النادي الاجتماعي ولكن لم نحصل على الموافقة اللازمة للحصول على القرض طبقاً لطلب البنوك العاملة بمصر من وزارة الشباب والرياضة رغم حصول أندية أخرى على الموافقة في وقت قياسي.

6- تقدمنا بطلب بتاريخ 15/2/2022 للسيد الدكتور / وزير الشباب والرياضة لتأسيس شركة الإسماعيلي القابضة للاستثمار الرياضي شاملة على رأس مالي عيني بأصول النادي والمستثمرين برفع قيمة رأس مال الشركة إلى مليارات الجنيهات المصرية وذلك لطرحها بالبورصة لمستثمرين بنسبة لا تتعدى (49%) طبقاً للقانون وتضمن هذه الشركة ثلاث شركات تابعة للشركة القابضة على النحو التالي :-

أ- شركة الإسماعيلي للملابس والأدوات الرياضية حيث سجلنا علامتنا التجارية الخاصة بالنادي الإسماعيلي وبدأنا في تصنيع ملابس لفرق النادي الرياضية لرفع القيمة التسويقية للعلامة التجارية لحين طرحها للاستثمار.

ب- شركة الإسماعيلي للاستثمار الرياضي حيث أنشأنا منصتنا الالكترونية لاختيار المواهب الرياضية كجزء من خطة تطوير قطاع الناشئين لرفع القيمة التسويقية للرياضات بالنادي لحين إشهار الشركة وطرحها للاستثمار.

ج- شركة الإسماعيلي للإعلام الرياضي حيث نسعى بكل جهد لتطوير المركز الإعلامي الخاص بالنادي ليكون نواة لإنشاء الشركة .. إلا أننا نواجه تعنت تام من الشركة المحتكرة للحقوق التسويقية والتجارية للنادي بما فيها مصادرة حق المركز الإعلامي الخاص بالنادي من نشر الفاعليات الرياضية الخاصة بالنادي وهو حق أصيل لنا.

*طلبات النادي الإسماعيلي

أخيراً معالي دولة السيد الدكتور/ رئيس مجلس الوزراء لقد قام مجلس الإدارة الحالي بطرق جميع الأبواب لحل الأزمة المالية الحالية العاجلة حيث قام السيد المهندس/ يحيى الكومي – رئيس مجلس إدارة النادي بتقديم قرض مالي للنادي مبلغ وقدره 20000000جنيه (عشرين مليون جنيهاً) وعلى أثره تم تكوين فريق كرة قدم قادر على المنافسة على البطولات خلال السنوات القادمة بشرط الاستقرار الادارى والمالي بخلاف باقي الألعاب المختلفة بالنادي التي بها أبطال ترفع راية مصر عاليه في المحافل الأفريقية والعربية والعالمية ووضعنا أول الخطوات والمشروعات التي ستجعل النادي في المستقبل يعتمد علي إيراداته ولكن مردودها سيكون بعد فترة لن تقل عن سنتين بشرط استلام النادي الاجتماعي للنادي الإسماعيلي وتأسيس شركة الإسماعيلي القابضة للاستثمار الرياضي.

كما تعلم سيادتكم بأن النادي العظيم يمثل امن قومي لمحافظه الإسماعيلية ولجماهيره العاشقة في كل أنحاء الجمهورية ، وعليه نلخص طلباتنا في مطلبين عاجلين:ـ

1 – الموافقة على دعم مادي فوري في حدود ستون مليون جنيه.

2 – الموافقة على التوصل لحلول للمشكلات العالقة ومنحنا الموافقات والدعم الرسمي المناسب لتنفيذها كما جاء في هذا الخطاب في أسرع وقت ممكن.