جوارديولا: ما حدث أمام إشبيلية مهم لمانشستر سيتي من الناحية الاقتصادية

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن ما حدث أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا مفيد للنادي من الناحية الاقتصادية.

وشارك 4 لاعبين من أكاديمية مانشستر سيتي في مواجهة إشبيلية بالجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا، بعدما تأكد سيتي من التأهل لدور الـ16 منذ الجولة السابقة.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أحيانا تفكر في شراء لاعبين، لكن يمكننا أن نأخذ بدائل كايل ووكر أو جواو كانسيلو من لاعبي الأكاديمية".

وأضاف "يعد هذا حلما أصبح حقيقة لنا جميعا، فهو أمر مهم للنادي من الناحية الاقتصادية، يمكننا الاعتماد على هؤلاء اللاعبين، الأكاديمية مهمة جدا".

وسجل ريكو لويس خريج أكاديمية سيتي هدفا في الفوز على إشبيلية 3-1 ليصبح أصغر من هز الشباك في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاما و346 يوما.

وأكمل بيب "جادون سانشو وفيل فودين وجيمس مكاتي وكول بالمر، كان هناك العديد والعديد من اللاعبين الموهوبين الذين تخرجوا من أكاديمية سيتي".

وتابع "اللاعبون الذين يريدون البقاء هنا والمنافسة على مركز لديهم الفرصة، عليهم التحلي بالصبر أو يمكنهم الرحيل إذا استمعوا لوكلاء أعمالهم".

وواصل "لقد كان استقبال جماهير ملعب الاتحاد للاعبين الشباب رائعا، الجماهير سعيدة بوجود لاعبين من الأكاديمية يلعبون في الفريق الأول مثل فيل فودين وكول بالمر وريكو لويس، لديهم الجودة ويمكنهم مساعدتنا".

واستمر "لاعبو الأكاديمية لديهم مكانة خاصة لدى الجماهير، لأنهم لديهم الجودة قبل كل شيء وليس لأنهم يحبون النادي".

وأتم "شيء رائع أن يكون لديك بديل في مركز الظهير الأيسر مثل ريكو".

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