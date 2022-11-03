هاو ينافس ثنائي القمة على جائزة مدرب أكتوبر في الدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريمييرليج" عن المرشحين لجائزة مدرب شهر أكتوبر.

وضمت قائمة المرشحين ثنائي القمة، ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال وبيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي.

كما تواجد إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل يونايتد في قائمة المرشحين.

وشملت القائمة ثلاثة مدربين وهم:

- ميكيل أرتيتا (أرسنال)

قاد أرتيتا فريق أرسنال للفوز في أربع مباريات من خمس أقيمت الشهر الماضي بينما تعادل مرة واحدة.

ونجح المدرب الإسباني في قيادة فريقه لتحقيق 13 نقطة بفارق أهداف +9.

- بيب جوارديولا (مانشستر سيتي)

حقق جوارديولا مع مانشستر سيتي 13 نقطة بفارق أهداف +9 الشهر الماضي مثلما حقق أرسنال أيضا.

وفاز مانشستر سيتي تحت قيادة جوارديولا في أربع مباريات من الخمسة بينما تعادل مرة واحدة.

- إيدي هاو (نيوكاسل)

نجح هاو في قيادة نيوكاسل لتحقيق 16 نقطة من ست مباريات خاضهم الفريق في شهر أكتوبر.

وفاز نيوكاسل في خمس مباريات وتعادل مرة واحدة بفارق أهداف +13 هدف.