ثلاثي نيوكاسل ضمن ثمانية مرشحين لـ جائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 14:29

كتب : FilGoal

نيوكاسل يونايتد - ميجيل ألميرون

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريمييرليج" المرشحين لجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر.

وضمت القائمة ثلاثة لاعبين من نيوكاسل الذي تألق في الشهر الماضي.

وتواجد ميجيل ألميرون وكييران تريبييه وبرونو جيماريش من نيوكاسل في القائمة التي تضم ثمانية لاعبين.

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كما ضمت القائمة الثنائي كيفن دي بروين وإيرلينج هالاند من مانشستر سيتي.

وجاءت قائمة المرشحين كالآتي:

- إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

خاض هالاند 4 مباريات وفاز في ثلاثة بينما خسر واحدة، ونجح في تسجيل ستة أهداف وصنع اثنين آخرين.

- كيفن دي بروين(مانشستر سيتي)

خاض دي بروين خمس مباريات وفاز في أربعة بينما خسر واحدة، ونجح في تسجيل هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

- جرانيت تشاكا ( أرسنال)

خاض لاعب وسط أرسنال خمس مباريات ونجح في تحقيق أربعة انتصارات وتعادل مرة واحدة وسجل هدفين.

- كييران تريبييه (نيوكاسل يونايتد)

لم يذق مدافع نيوكاسل طعم الخسارة بالفوز في خمس مباريات والتعادل مرة واحدة، وحافظ على نظافة شباك فريقه 3 مرات كما صنع هدفين.

- ميجيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد)

شارك في ست مباريات مع فريقه وحقق الفوز في خمس مباريات والتعادل مرة واحدة ونجح في تسجيل ستة أهداف.

- برونو جيماريش (نيوكاسل يونايتد)

شارك في ست مباريات مع نيوكاسل وحقق الفوز في خمس مباريات والتعادل مرة واحدة، وسجل هدفين وصنع مثلهما.

- لياندرو تروسارد (برايتون)

لعب مع براتيون ست مباريات وحقق الفوز مرة واحدة وتعادل مرتين بينما خسر ثلاث مرات، ولكنه نجح في تسجيل 5 أهداف.

- كيبا (تشيلسي)

شارك في ست مباريات مع تشيلسي وحافظ على نظافة شباكه في ثلاثة منهم بينما فاز البلوز ثلاث مرات وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة، ونجح كيبا في التصدي 22 مرة لتصديات ناجحة.

الدوري الإنجليزي أفضل لاعب شهر أكتوبر جائزة لاعب شهر أكتوبر
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