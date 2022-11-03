بعد الكشف عن مواعيد الكأس وعودة الدوري.. مواجهتان بين الزمالك والمصري في أقل من أسبوع

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 11:42

كتب : FilGoal

الزمالك × المصري

مواجهتان منتظرتان بين الزمالك والمصري في أقل من أسبوع عقب استئناف المسابقات المحلية مجددا.

واختتمت أمس الأربعاء منافسات الجولة الثالثة بالإضافة إلى المباراة المقدمة من الجولة الرابعة بين الزمالك وإنبي.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري حتى يوم 18 نوفمبر الجاري بسبب مؤتمر قمة المناخ المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ.

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ويعود الدوري مجددا يوم 23 نوفمبر الجاري بثلاث مباريات مؤجلة سيتم خوضها في توقيت واحد في الخامسة مساء.

بينما تقام منافسات ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي يومي 26 و27 نوفمبر. (وفقا لتصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات)

وتنطلق الجولة الخامسة من مسابقة الدوري يوم 30 نوفمبر وحتى 2 من شهر ديسمبر المقبل.

وبذلك يواجه الزمالك فريق المصري البورسعيدي أحد يومي 26 أو 27 نوفمبر في ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وبعد أقل من أسبوع يلعب الفريقان مجددا ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري المصري.

أما الأهلي فيلعب في ربع نهائي كأس مصر أمام المقاولون العرب، وبعد أقل من أسبوع يواجه طلائع الجيش في الدوري.

بينما بيراميدز من المقرر أن يلعب مباراة مؤجلة أمام البنك الأهلي يوم 23 نوفمبر ثم تتكرر المواجهة بعد أقل من 4 أيام في كأس مصر.

مؤجلات الدوري (23 نوفمبر)

فيوتشر × أسوان

فاركو × الإسماعيلي

بيراميدز × البنك الأهلي

مباريات ربع نهائي كأس مصر (26 أو 27 نوفمبر)

الزمالك × المصري

الأهلي × المقاولون العرب

بيراميدز البنك الأهلي

وكان فريق سموحة قد حسم تأهله إلى نصف النهائي بالفوز على منتخب السويس.

الجولة الخامسة من الدوري

30 نوفمبر

حرس الحدود × بيراميدز

البنك الأهلي × إنبي

الاتحاد × غزل المحلة

1 ديسمبر

أسوان × فاركو

الداخلية × فيوتشر

الزمالك × المصري

2 ديسمبر

المقاولون العرب × سيراميكا كليوباترا

الإسماعيلي × سموحة

الأهلي × طلائع الجيش

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