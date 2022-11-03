عامر حسين يكشف الموعد المبدئي لمنافسات ربع نهائي كأس مصر.. والدور التهميدي لكأس الرابطة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 - 10:51

كتب : FilGoal

لقب كأس مصر

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات المحلية في مصر عن الموعد المبدئي لمباريات ربع نهائي كأس مصر الموسم الماضي بعد تعديل موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري.

وتم إيقاف مسابقة الدوري عقب منافسات الجولة الثالثة بسبب مؤتمر المناخ، وتم تعديل الجولة الرابعة لتقام بين الجولتين السادسة والسابعة في 11 ديسمبر والموعد المحدد سابقا لمنافسات ربع نهائي كأس مصر.

وقال عامر حسين عبر قناة الحياة: "بعد تأجيل الجولة الرابعة تعمدت وجودها بين الجولتين السادسة والسابعة في الموعد المحدد سابقا لمنافسات ربع نهائي كأس مصر".

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وكشف رئيس لجنة المسابقات "يوم 11 و12 ديسمبر ستقام منافسات الجولة الرابعة، أما ربع نهائي كأس مصر فسيكون في آخر نوفمبر عقب المباريات الثلاثة المؤجلة والمقرر لهم 23 نوفمبر".

ويستضيف فيوتشر فريق أسوان، بينما يحل الإسماعيلي ضيفا على فاركو وأخيرا يستضيف بيراميدز فريق البنك الأهلي في المباريات المؤجلة والمقرر لها يوم 23 نوفمبر.

وأضاف عامر حسين "الموعد المبدئي لمنافسات ربع نهائي كأس مصر سيكون 26 و27 نوفمبر بدلا من 11 و12 ديسمبر".

وتابع عامر حسين "يوم 20 نوفمبر سيكون الدور التمهيدي من كأس الرابطة والمكون من أربعة فرق".

وأوضح "هم الثلاثي الصاعد حديثا للدوري بجانب غزل المحلة آخر فريق لم يهبط من الموسم الماضي ويتأهل منهم فريقين إلى ثمن النهائي".

وبالحديث عن منتخب مصر قال: "تم الاتفاق على خوض مباراة ودية واحدة ستكون أمام بلجيكا وتجمع معسكر المنتخب سيكون 7 نوفمبر".

وتابع "لا أعتقد أن غياب كلاتينبرج لتحليل مباريات كأس العالم سيؤثر على مهام عمله".

واختتم عامر حسين تصريحاته "بالتأكيد سيكون هناك اتفاق بينه وبين جمال علام رئيس الاتحاد".

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