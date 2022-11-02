توتنام يعلن خضوع سون لجراحة

أعلن توتنام اليوم الخميس رسميا خضوع لاعبه سون هيونج مين لجراحة عقب إصابته بكسر في وجنته.

وكان سون أصيب في لقاء توتنام ومارسيليا الذي أقيم أمس الأربعاء في سادس جولات دوري أبطال أوروبا.

وأشار توتنام إلى أن سون سيخضع للتأهيل مباشرة فور إجرائه العملية الجراحية.

ولكن لم يعط توتنام وقتا محددا لعودة اللاعب الكوري الجنوبي للملاعب خاصة في ظل اقتراب كأس العالم 2022 من الانطلاق منتصف الشهر الجاري.

وكان توتنام فاز على مارسيليا بهدفين لهدف ليضمن تأهله لدور الـ16 من دوري الأبطال.

وينطلق كأس العالم في الـ20 من شهر نوفمبر الجاري.

ويلعب منتخب كوريا الجنوبية في المجموعة الثامنة بجوار كل من البرتغال وغانا وأوروجواي.