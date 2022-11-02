كالوشا: تعليمات كشري بين الشوطين سر التعادل مع الزمالك
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 22:05
كتب : FilGoal
كشف أحمد خليل "كالوشا" مدافع إنبي عن الحديث الذي دار من أحمد كشري مدرب الفريق مع اللاعبين بين شوطي مباراة الزمالك.
أحمد خليل كالوشا
النادي : إنبـي
وتعادل إنبي مع الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)
وقال كالوشا عبر أون تايم سبورتس: "نجتهد ونبذل الكثير من الجهد ولكن واجهنا سوء حظ في بداية الدوري".
وأضاف "سنحاول تقديم مستوى جيد في الفترة المقبلة لأن إنبي يستحق منا ذلك".
وأكمل "أحمد كشري تحدث معنا بين الشوطين بشكل إيجابي وطالبنا باللعب دون تحمل أي ضغط وبهدوء واستطعنا تسجيل هدف التعادل".
وأتم تصريحاته "لعبنا ضد بيراميدز والمصري والزمالك في بداية الدوري وهذا أمر صعب، وجدول مباريات الفريق سيكون أفضل في الفترة المقبلة".
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