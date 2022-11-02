كالوشا: تعليمات كشري بين الشوطين سر التعادل مع الزمالك

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 22:05

كتب : FilGoal

أحمد خليل كالوشا مدافع إنبي

كشف أحمد خليل "كالوشا" مدافع إنبي عن الحديث الذي دار من أحمد كشري مدرب الفريق مع اللاعبين بين شوطي مباراة الزمالك.

وتعادل إنبي مع الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال كالوشا عبر أون تايم سبورتس: "نجتهد ونبذل الكثير من الجهد ولكن واجهنا سوء حظ في بداية الدوري".

أخبار متعلقة:
علي فوزي: جائزة رجل المباراة أمام الزمالك نتيجة جهد الفريق بالكامل خبر في الجول – محمد يوسف يتوصل لاتفاق لقيادة طلائع الجيش مؤتمر فيريرا: ما حدث الشوط الثاني أمام إنبي كان متوقعا بسبب الإرهاق.. ولا أتحدث عن غائبين

وأضاف "سنحاول تقديم مستوى جيد في الفترة المقبلة لأن إنبي يستحق منا ذلك".

وأكمل "أحمد كشري تحدث معنا بين الشوطين بشكل إيجابي وطالبنا باللعب دون تحمل أي ضغط وبهدوء واستطعنا تسجيل هدف التعادل".

وأتم تصريحاته "لعبنا ضد بيراميدز والمصري والزمالك في بداية الدوري وهذا أمر صعب، وجدول مباريات الفريق سيكون أفضل في الفترة المقبلة".

كالوشا الزمالك إنبي الدوري المصري
نرشح لكم
عامر حسين: هذا ما كتبه حكم القمة في تقريره.. وموقف المنتخب الأولمبي من كأس الرابطة تدريبات منفردة لـ سامسون عقب مباراة الزمالك وإنبي عمر سيد معوض يسجل.. متتخب الشباب يفوز على الجزائر بثنائية حظر إعلامي على لاعبي الاتحاد السكندري في الجول يكشف - متى يسافر منتخب مصر إلى الكويت.. وموعد انضمام صلاح الكشف عن تشخيص إصابة شيكابالا أمام إنبي علي فوزي: جائزة رجل المباراة أمام الزمالك نتيجة جهد الفريق بالكامل خبر في الجول – محمد يوسف يتوصل لاتفاق لقيادة طلائع الجيش
أخر الأخبار
بيولي: لا يهم من سنلتقي في دور الـ 16 لـ دوري الأبطال.. وعلينا أن نكون طموحين ساعة | دوري أبطال أوروبا
بعد قرار البدري.. وفاق سطيف يناشد رئيس الجزائر لحل أزمة النادي ساعة | الوطن العربي
عامر حسين: هذا ما كتبه حكم القمة في تقريره.. وموقف المنتخب الأولمبي من كأس الرابطة ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - بدون مفاجآت.. الكشف عن المتأهلين لنصف نهائي دوري مرتبط السيدات ساعة | كرة سلة
بفضل البند السابع.. بنفيكا يخطف الصدارة من باريس ويوفنتوس إلى الدوري الأوروبي ساعة | الكرة الأوروبية
الضيوف يشعرون بالإحباط.. ميلان يدمر سالزبورج ويتأهل لثمن نهائي من دوري الأبطال ساعة | دوري أبطال أوروبا
تعرف على المتأهلين لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد القرعة والقنوات الناقلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
ألفاريز يقود مانشستر سيتي للفوز على إشبيلية بثلاثية.. ودورتموند يتعادل أمام كوبنهاجن ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 في الجول يكشف سبب غياب إمام عاشور ورباعي الزمالك عن قائمة مباراة إنبي