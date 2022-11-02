إنبي عقدة فيريرا.. كالوشا يخطف تعادلا أمام الزمالك

خطف إنبي تعادلا ثمينا أمام الزمالك في لقاء مُقدم من الجولة الرابعة للدوري المصري بنتيجة 1-1.

تقدم الزمالك بهدف أحمد سيد "زيزو" وسجل أحمد كالوشا هدف التعادل لإنبي.

التعادل رفع رصيد الزمالك للمركز الثالث برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

بينما حصد إنبي نقطته الثانية في الدوري بعد تعادل مع بيراميدز ثم خسارة من طلائع الجيش.

ولم يستطع الزمالك تحقيق الفوز في أول 3 جولات من الدوري المصري منذ موسم 2012-13.

وأصبح إنبي عقدة للبرتغالي جوسفالدو فيريرا، لم يواجه الفريق في ولايته الأولى.

وفي لقاء الموسم الماضي خسر بنتيجة 2-0 في أول خسارة محلية للبرتغالي في الدوري، واليوم يفقد أول نقطتين في حملة الدفاع عن لقبه.

كما تعادل أحمد عبد المنعم "كشري" لأول مرة مع الزمالك كمدير فني بعدما خسر مرتين من قبل، وفاز في مباراة واحدة بقميص أسوان.

































































































































التشكيل

أجرى أحمد عبد المنعم "كشري" تغييرا وحيدا في تشكيل إنبي.

وبدأ يوسف لبيب أساسيا بدلا من محمد ناصر في خط وسط الفريق البترولي عن تشكيل اللقاء الماضي أمام المصري.

وشارك مصطفى شلبي أساسيا لأول مرة بقميص الزمالك.

وحل عمر جابر في مركز الظهير الأيسر، في ظل إصابة أحمد فتوح.

بينما لعب الثنائي عمرو السيسي ومحمد أشرف "روقا" في وسط الملعب، وجلس زكريا الوردي على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بشكل هادئ، وتعرض حمزة المثلوثي مدافع الزمالك للإصابة بعد تدخل مع لاعب إنبي وتدخل الطاقم الطبي لعلاجه ومن ثم عاد لأرض الملعب في الدقيقة الخامسة.

بعد 3 دقائق أرسل عمر جابر عرضية أرضية متقنة من الجهة اليسرى سددها زيزو لكن كرته مرت بجوار القائم الأيسر للبلعوطي.

وفي الدقيقة 11 سدد عمر جابر كرة صاروخية علت العارضة بعد تشتيت خاطئ من دفاع الفريق البترولي.

واستمر ضغط الزمالك لكن دون فرص مكتملة لتشكل خطورة على مرمى البلعوطي.

في الدقيقة 24 مرت رأسية مصطفى شلبي بجوار القائم لمرمى فريقه السابق.

انحسر اللعب في منتصف الملعب، مع ضغط أبيض بحثا عن فرصة لفك شفرة مرمى إنبي.

وفي الدقيقة 42 تحصل مصطفى شلبي على ركلة جزاء عقب تعرضه لعرقلة.

وفي الدقيقة 44 انبرى أحمد سيد "زيزو" للركلة وسددها في الشباك بنجاح معلنا أول أهداف اللقاء.

هدف هو الأول لزيزو في الدوري الموسم الحالي بعدما غاب عن المساهمات التهديفية في أول جولتين.

بدأ جوسفالدو فيريرا في الشوط الثاني بتغيير بمشاركة يوسف إبراهيم بدلا من سيف الدين الجزيري.

وفي الدقيقة 58، شارك مصطفى الزناري بدلا من محمد عبد الغني الذي تعرض للإصابة.

وفي الدقيقة 63 تواجد عمرو السيسي في الوقت المناسب داخل منطقة الجزاء ليبعد تسديدة علي فوزي إلى ركنية.

بعد 3 دقائق شارك محمود "شيكابالا" بدلا من مصطفى شلبي لتنشيط الهجومي.

حاول لاعبو إنبي تشكيل خطورة على مرمى الزمالك لكن الدفاع حد من خطورتهم.

وفي الدقيقة 74 أجرى فيريرا تغييرين بمشاركة زكريا الوردي وعبد الله جمعة بدلا من محمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله.

زاد ضغط إنبي في الدقائق العشرة الأخيرة.

وفي الدقيقة 84 ومن ركنية ارتقى أحمد كالوشا مدافع إنبي أعلى من الجميع وسجل برأسية هدف التعادل على يسار الفريق البترولي.

هدف أول يستقبله الزمالك في الدوري الموسم الحالي.

تراجع إنبي وضغط الزمالك بكل قوة للبحث عن هدف الفوز لكن دون خطورة على مرمى البلعوطي ومع دفاع قوي من إنبي لتنتهي المباراة بتعادل الأبيض.