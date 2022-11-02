علي فوزي: جائزة رجل المباراة أمام الزمالك نتيجة جهد الفريق بالكامل

يرى علي فوزي ظهير أيمن إنبي أن تعادل فريقه مع الزمالك يمنحهم دفعة قوية في الفترة المقبلة من الدوري.

وتعادل إنبي مع الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال علي فوزي عبر قناة أون تايم سبورتس: "التعادل مع الزمالك يمنح إنبي دفعة في المباريات المقبلة، وواجهنا سوء توفيق في بداية الدوري".

وأضاف "جائزة رجل المباراة هي نتيجة جهد الفريق بالكامل".

وأكمل "المنتخب حلم لكل لاعب وأنا أبذل الكثير من الجهد من فريقي من أجل الانضمام للمنتخب".

وأتم تصريحاته "جائزة رجل المباراة تمنحني دفعة قوية في الفترة المقبلة".

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