علي فوزي: جائزة رجل المباراة أمام الزمالك نتيجة جهد الفريق بالكامل

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 22:00

كتب : FilGoal

علي فوزي رجل مباراة إنبي ضد الزمالك

يرى علي فوزي ظهير أيمن إنبي أن تعادل فريقه مع الزمالك يمنحهم دفعة قوية في الفترة المقبلة من الدوري.

وتعادل إنبي مع الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال علي فوزي عبر قناة أون تايم سبورتس: "التعادل مع الزمالك يمنح إنبي دفعة في المباريات المقبلة، وواجهنا سوء توفيق في بداية الدوري".

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وأضاف "جائزة رجل المباراة هي نتيجة جهد الفريق بالكامل".

وأكمل "المنتخب حلم لكل لاعب وأنا أبذل الكثير من الجهد من فريقي من أجل الانضمام للمنتخب".

وأتم تصريحاته "جائزة رجل المباراة تمنحني دفعة قوية في الفترة المقبلة".

الزمالك إنبي علي فوزي الدوري المصري
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