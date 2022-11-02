كشري: التعادل مع الزمالك نتيجة عادلة.. ولعبنا بدون مهاجم

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 21:34

كتب : FilGoal

أحمد كشري - مدرب إنبي

يرى أحمد عبد المنعم "كشري" المدير الفني لـ إنبي أن تعادل فريقه مع الزمالك نتيجة عادلة.

وتعادل إنبي مع الزمالك بهدف لكل فريق، في المباراة المقدمة من الجولة الرابعة للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال كشري عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس: "المباراة ضد الزمالك كانت صعبة جدا ولعبنا مباريات قوية ضد فرق كبيرة".

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وأضاف "عماد ميهوب غير جاهز بعد عودته من المنتخب الأولمبي، وأوفا مصاب ونلعب بدون مهاجم".

وأكمل "مكسب إنبي بعد التعادل مع الزمالك هو اللاعبين الناشئين، وأشركت في المباراة 3 لاعبين من مواليد 2003".

وأردف "فريقنا جيد ولدينا مجموعة مميزة من الناشئين ولكني أحتاج لأن يكتمل فريقي مع إنسجام اللاعبين".

وأشار "التعادل مع الزمالك نتيجة عادلة وكان لنا بعض الفرص وقدمنا مستوى مميز في الشوط الثاني".

وأتم تصريحاته "أتمنى أن يكون التعادل مع الزمالك بداية جديدة لفريق إنبي قبل المباريات القوية المقبلة".

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