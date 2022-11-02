تشكيل ميلان – جيرو يقود الهجوم أمام خماسي وسط ضد سالزبورج

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 21:06

كتب : FilGoal

أوليفييه جيرو - ميلان

يقود أوليفييه جيرو هجوم ميلان في مواجهة سالزبورج النمساوي اليوم الأربعاء.

ويستضيف ميلان منافسه سالزبورج في ملعب سان سيرو في سادس جولات دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.

وجاء التشكيل كالتالي:

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في حراسة المرمى: تشيبريان تاتاروشانو

في الدفاع: بيير كالولو- سيمون كايير- فيكايو توموري- ثيو هيرنانديز

في الوسط: ساندرو تونالي- إسماعيل بن ناصر- أنتي ريبيتش- رادي كرونيتش- رافائيل لياو

في الهجوم: أوليفييه جيرو

ويتصدر تشيلسي المجموعة بـ10 نقاط يليه ميلان بسبع نقاط ثم سالزبورج بست نقاط وأخيرا دينامو زغرب بأربع نقاط.

ميلان سالزبورج دوري أبطال أوروبا
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