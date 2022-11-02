التشكيل - مانشستر سيتي بالبدلاء أمام إشبيلية.. واستمرار غياب هالاند
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 21:00
كتب : FilGoal
دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ببعض البدلاء في مباراة فريقه أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
ويلعب مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة بملعب الاتحاد.
ويستمر غياب إيرلينج هالاند عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:
المرمى: ستيفان أورتيجا
الدفاع: ليويس – روبن دياز – إيمريك لابورت – سيرخيو جوميز
الوسط: إليكاي جوندوجان – بالمر – فيل فودين
الهجوم: رياض محرز – خوليان ألفاريز – جاك جريليش
وتأهل مانشستر سيتي لدور الـ16 ويمتلك الآن 11 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، ويأتي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وإشبيلية في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.
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