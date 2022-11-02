التشكيل - مانشستر سيتي بالبدلاء أمام إشبيلية.. واستمرار غياب هالاند

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

دفع جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ببعض البدلاء في مباراة فريقه أمام إشبيلية في دوري أبطال أوروبا.

إيرلينج هالاند

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

ويلعب مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة بملعب الاتحاد.

ويستمر غياب إيرلينج هالاند عن مانشستر سيتي بسبب الإصابة.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: ستيفان أورتيجا

الدفاع: ليويس – روبن دياز – إيمريك لابورت – سيرخيو جوميز

الوسط: إليكاي جوندوجان – بالمر – فيل فودين

الهجوم: رياض محرز – خوليان ألفاريز – جاك جريليش

وتأهل مانشستر سيتي لدور الـ16 ويمتلك الآن 11 نقطة في صدارة المجموعة السابعة، ويأتي بوروسيا دورتموند في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وإشبيلية في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

مانشستر سيتي هالاند إشبيلية دوري أبطال أوروبا
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