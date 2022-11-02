الرابع.. الإصابات تضرب دفاع الزمالك الموسم الحالي

تواصل الإصابات ضرب خط دفاع الزمالك خلال الموسم الحالي 2022-2023.

وتعرض محمد عبد الغني للإصابة خلال مواجهة إنبي المقامة ضمن الجولة الرابعة من الدوري.

وغادر عبد الغني مباراة الزمالك في الدقيقة 58 وحل مصطفى الزناري بدلا منه.

وبات عبد الغني رابع لاعب يتعرض للإصابة في خط دفاع نادي الزمالك خلال الموسم الجاري.

وسبق وأن تعرض محمود حمدي "الونش" للإصابة في غضروف الركبة. (طالع التفاصيل)

كما تعرض الظهير الأيسر الدولي أحمد فتوح للإصابة خلال مواجهة الأهلي بكأس السوبر. (طالع التفاصيل)

ويؤدي الظيهر الأيسر المخضرم محمد عبد الشافي تدريبات تأهيلية في الوقت الحالي للتعافي من الإصابة.

ولعب الزمالك قبل مواجهة إنبي أمام سموحة وسيراميكا كليوباترا وحقق الفوز خلالهما.

فيما تأجلت مباراة الزمالك ضد يبراميدز ضمن الجولة الثالثة إلى يوم 11 ديسمبر المقبل.