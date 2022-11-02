خبر في الجول - علاء عبد العال يبلغ طلائع الجيش برحيله عن تدريب الفريق

أبلغ علاء عبد العال المدير الفني لطلائع الجيش مسؤولي النادي برحيله عن تدريب الفريق العسكري.

وعلم FilGoal.com أن عبد العال اعتذر عن عدم استكمال مهمته مع فريق طلائع الجيش وذلك بعد 3 جولات من الدوري.

وودع علاء عبد العال لاعبي فريقه عبر الجروب الخاص بالفريق بتطبيق واتساب وأبلغهم برحيله.

وتولى علاء عبد العال تدريب طلائع الجيش في أول 3 جولات من الدوري، وتعادل مع الداخلية سلبيا ثم فاز على إنبي 2-1، قبل أن يخسر من الاتحاد السكندري 3-1.

ويحتل طلائع الجيش المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط.

وأنهى طلائع الجيش الدوري الموسم الماضي في المركز الرابع تحت قيادة طارق العشري الذي يتولى تدريب سموحة هذا الموسم.