رقم متكرر منذ 10 سنوات.. الزمالك لم يحقق العلامة الكاملة في أول 3 جولات من الدوري

فشل الزمالك في تحقيق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات من مسابقة الدوري المصري للمرة العاشرة على التوالي.

وتعادل الزمالك أمام إنبي بهدف لكل منهما ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري هذا الموسم.

ورفع الزمالك رصيده بتلك النتيجة إلى 7 نقاط ولم يحقق العلامة الكاملة وهو الأمر المتكرر منذ أن حقق العلامة الكاملة في موسم 2012 - 2013 والذي لم يستأنف وقتها.

وكانت آخر مرة نجح الزمالك في تحقيق العلامة الكاملة في أول ثلاث جولات بموسم مكتمل كانت موسم 2003 - 2004 أي منذ 18 موسما.

ويستعرض لكم FilGoal.com نتائج الزمالك عقب أول 3 جولات في الدوري بالمواسم الماضية:

موسم 2021 -2022: حصد 6 نقاط

موسم 2020 - 2021: حصد 7 نقاط

موسم 2019 - 2020: حصد 7 نقاط

موسم 2018 - 2019: حصد 7 نقاط

موسم 2017 - 2018: حصد 7 نقاط

موسم 2016 - 2017: حصد 7 نقاط

موسم 2015 - 2016: حصد 7 نقاط

موسم 2014 - 2015: حصد 4 نقاط

موسم 2013 - 2014: حصد 6 نقاط

موسم 2012 - 2013: حصد 9 نقاط "الموسم لم يستكمل"

موسم 2011 - 2012: حصد 7 نقاط

موسم 2010 - 2011: حصد 4 نقاط

موسم 2009 - 2010: حصد 4 نقاط

موسم 2008 - 2009: حصد 7 نقاط

موسم 2007 - 2008: حصد 6 نقاط

موسم 2006 - 2007: حصد 6 نقاط

موسم 2005 - 2006: حصد 7 نقاط

موسم 2004 - 2005: حصد 5 نقاط

موسم 2003 - 2004: حصد 9 نقاط