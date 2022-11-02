الكونفدرالية - بيراميدز يخسر من نيجيليك بهدف ذهابا

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 19:37

كتب : FilGoal

مباراة بيراميدز ونيجيليك

تعرض بيراميدز للخسارة الأولى خلال النسخة الجارية من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وخسر بيراميدز على يد نيجيليك بطل النيجر بهدف دون رد ضمن ذهاب دور الـ32 الإضافي من المسابقة.

وتلقت شباك بيراميدز هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 58 من عمر المباراة.

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وأضاع محمود صابر فرصة تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 85 بعد تسديدة قوية تصدى لها حارس مرمى نيجيليك.

وبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

الوسط: بالو توريه - وليد الكرتي.

أمامهما: مصطفى فتحي - محمد صادق - رمضان صبحي.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

بيراميدز تعرض للخسارة الأولى خلال النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية عقب الفوز على هلال الساحل السوداني ذهابا وإيابا بدور الـ32 الأول.

ويستضيف بيراميدز نظيره نيجيليك يوم الأربعاء المقبل ضمن إياب دور الـ32 الإضافي من الكونفدرالية.

بيراميدز كأس الكونفيدرالية
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