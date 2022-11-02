كريم فؤاد يكشف ما قاله له كولر عقب هدفيه في الداخلية

كشف كريم فؤاد لاعب الأهلي عن الحوار الذي دار بينه وبين مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عقب مباراة الداخلية.

وفاز الأهلي على الداخلية برباعية مقابل هدف سجل منها كريم فؤاد هدفين، ضمن الجولة الثالثة للدوري المصري. (طالع التفاصيل)

وقال كريم فؤاد عقب المباراة لقناة أون تايم سبورتس 2: "ننفذ تعليمات المدرب والكل يجتهد من أجل تحقيق الفوز".

وأضاف "التألق وإحراز الأهداف؟ السر في الاجتهاد وبذل الكثير من الجهد والتوفيق يأتي من الله".

وأكمل "كولر وجه لي التحية وبارك لي على الهدفين وطالبني بتقديم المزيد في الفترة المقبلة".

وواصل "الانضمام للمنتخب طموح وحلم أي لاعب، أنا أجتهد والقرار في النهاية للمدرب ويجب أن نحترم وجهة نظره".

وأتم تصريحاته "أبارك للجمهور بطولة السوبر وسنحاول الفوز بكل البطولات من أجل إسعادهم".

video:1