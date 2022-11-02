مباراة لن ينساها كريم فؤاد.. الأهلي يهزم الداخلية برباعية

تغلب الأهلي على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري في لقاء شهد تألق كريم فؤاد.

وسجل كريم فؤاد هدفين وصنع هدفا وساهم في آخر بالمباراة التي أقيمت على ملعب السويس الجديد.

وحقق الأهلي العلامة الكاملة عقب ثلاث جولات تحت قيادة مارسيل كولر ورفع رصيده إلى 9 نقاط.

ولم يتعرض الأهلي تحت قيادة كولر لتعادل أو خسارة بينما استقبل الفريق أول هدف مع المدرب السويسري.

وسجل محمد شريف الهدف الأول قبل أن يضيف حمدي فتحي الثاني، وقلص الداخلية النتيجة بهدف فانوم ألفريد في الشوط الأول.

وتوهج كريم فؤاد في الشوط الثاني ونجح في تسجيل الهدفين الثالث والرابع بينما حرمته تقنية الفيديو من "الهاتريك" بداعي التسلل.

ربع ساعة مثيرة

انطلق اللقاء دون حاجة لمرحلة جس نبض وشهدت الربع ساعة الأولى ثلاثة أهداف.

وافتتح محمد شريف التسجيل سريعا في الدقيقة الثانية بعدما حول عرضية كريم فؤاد الرائعة إلى الشباك.

وعزز الأهلي تقدمه في الدقيقة السادسة بعدما تابع حمدي فتحي تسديدة كريم فؤاد الرائعة والتي تصدى لها رضا السيد ولكن لحق بها فتحي وأسكنها الشباك.

سيطر الأهلي على الكرة رغم تقدمه بهدفين في أول ست دقائق من المباراة.

وقلص الداخلية الفارق في الدقيقة 13 بعدما نجح كريستوفر جون في تخطي أكرم توفيق وسدد الكرة تصدى لها الشناوي ولكن ارتدت إلى فانوم ألفريد الذي سجلها داخل الشباك.

هدوء نسبي وتألق فؤاد مستمر

هدأ اللقاء نسبيا بعد هدف تقليص الفارق من الداخلية مع سيطرة ملحوظة للأهلي على الكرة ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

وواصل كريم فؤاد تألق وكاد أن يسجل ثالث أهداف الأهلي في الدقيقة 26 بعدما حول عرضية محمد أشرف برأسية رائعة ولكن تألق رضا السيد وحولها إلى ركلة ركنية.

وسقط محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في الدقيقة 27 على أرض الملعب بسبب الشكوى من إصابة قبل أن يتم استئناف اللعب عقب تلقيه العلاج.

واستقبل كريم فؤاد في الدقيقة 29 تمريرة رائعة من حمدي فتحي داخل منطقة الجزاء ليراوغ مدافع الداخلية ويسدد كرة رائعة على يسار رضا السيد ولكن يحرمه القائم الأيسر من ثالث الأهداف.

لا جديد

ولم تشهد الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول أي جديد من الجانبين وانحصر اللعب في وسط الملعب.

وسقط محمود متولي في الدقيقة 32 بعد تدخل قوي من لاعب الداخلية ولكن استأنف المباراة بعد تلقي العلاج.

ومرر كريم فؤاد تمريرة قصيرة لمحمد شريف في الدقيقة 34 من داخل منطقة الجزاء ولكن سددها ضعيفة في يد رضا السيد.

بداية مشابهة وفؤاد لا يتوقف

بدأ الشوط الثاني بشكل مشابه لما حدث في الشوط الأول بهجوم من الأهلي على مرمى رضا السيد حارس الداخلية.

ووصلت الكرة إلى محمد فخري عقب 30 ثانية داخل منطقة جزاء الداخلية وسددها رائعة ولكن حولها رضا السيد إلى ركنية.

واستقبل كريم فؤاد تمريرة رائعة من محمد أفشة في الدقيقة 48 وسددها بباطن القدم داخل الشباك ليسجل ثالث أهداف الأهلي.

وحاول الداخلية تقليص النتيجة مجددا بعرضية من عبد العزيز السيد في الدقيقة 52 ولكن تصدى الشناوي بنجاح لرأسية كريستوفر جون.

وأهدى أفشة عرضية رائعة إلى سافيو في الدقيقة 52 وحولها البرازيلي بكرة مقصية ولكن أعلى المرمى.

واستقبل كريم فؤاد تمريرة رائعة من أفشة في الدقيقة 53 وحولها رائعة داخل شباك الداخلية مسجلا ثاني أهدافه ورابع أهداف الأهلي.

تبديلات وهدف ملغي

دفع رضا شحاتة المدير الفني للداخلية بأحمد سيد عبد النبي وإريك سيرجي بدلا من فانوم ألفريد ومحمد خليفة نصير في الدقيقة 59.

وفي نفس التوقيت دفع مارسيل كولر بحسام حسن ومحمد هاني بدلا من برونو سافيو ومحمود متولي.

واستمرت سيطرة الأهلي على الكرة رغم التقدم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك بيرسي تاو بدلا من محمد شريف في الدقيقة 70، بينما شارك مصطفى فوزي بدلا من حسين رجب في الداخلية.

وسجل كريم فؤاد هدفا رائعا في الدقيقة 72 بعدما استقبل عرضية أفشة وحولها بطريقة رائعة داخل شباك الداخلية، ولكن بعد العودة إلى تقنية الفيديو تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

وحرم رضا السيد أفشة من هدف محقق في الدقيقة 74 بالتألق لتسديدة اللاعب وتحويلها إلى ركنية.

ودفع كولر بالثنائي شادي حسين وأحمد كوكا بدلا من كريم فؤاد ومحمد فخري على الترتيب في الدقيقة 80.

وحسم الأهلي فوزه الثالث على التوالي بالانتصار على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

كريم فؤاد

رفع كريم فؤاد رصيده إلى ثلاثة أهداف طوال مسيرته الكروية، وجاءت الأهداف الثلاثة في آخر مباراتين خاضهم مع الأهلي.

وساهم كريم فؤاد هذا الموسم في 5 أهداف تحت قيادة مارسيل كولر بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة اثنين آخرين.

وكان كريم فؤاد قد ساهم خلال مشواره مع إنبي في ستة أهداف.

ويعتبر كريم فؤاد أكثر لاعبي مساهمة في الأهداف هذا الموسم منذ وصول مارسيل كولر.

وكان فؤاد قد انضم إلى الأهلي قادما من النجوم في سبتمبر 2021 وخاض 34 مباراة مع الفريق حتى الآن.