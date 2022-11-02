الكونفدرالية - الحسم في القاهرة.. بريميرو دي أجوستو يخطف تعادلا قاتلا أمام فيوتشر

خطف بريميرو دي أجوستو الأنجولي تعادلا قاتلا أمام فيوتشر بنتيجة 1-1 في ذهاب ملحق دور الـ 32 من الكونفدرالية.

ويلتقي فيوتشر مع بريميو دي أجوستو إيابا في القاهرة يوم الأربعاء الموافق التاسع من نوفمبر الجاري.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوزيف جوناثان - سعد سمير- محمود مرعي - محمود رزق - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - كريم وليد "نيدفيد

الهجوم: مصطفى البدري - أيمن الصفاقسي





























ويحتاج ممثل مصر للفوز بأي نتيجة للمشاركة في دور المجموعات في ظهوره القاري الأول.

وتقدم فيوتشر بفضل هدف التونسي أيمن الصفاقسي الذي سجله في الدقيقة 11.

وأصبح الجناح التونسي هداف الفريق في المسابقات الإفريقية برصيد 3 أهداف بعدما سجل من قبل ثنائية أمام كالون السيراليوني.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع خطف أصحاب الأرض تعادلا قاتلا بتسديدة قوية سكنت شباك جنش، ليطلق بعدها الحكم صافرة النهاية.

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وبدأ فيوتشر مشواره القاري بالفوز على بول جينجا الأوغندي بنتيجة 1-0 في مجموع المباراتين بالدور التمهيدي الأول.

ثم انتصر على كالون السيراليوني بنتيجة 6-0 في دور الـ 32 من المسابقة.