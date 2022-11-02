انتهت الكونفدرالية - نيجيليك (1) - (0) بيراميدز .. فوز أصحاب الأرض
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 17:27
كتب : FilGoal
يحل بيراميدز ضيفا على نيجيليك بطل النيجر ضمن منافسات دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويقام لقاء الذهاب في النيجر بينما الإياب في مصر.
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نهاية المباراة
ق85 تسديدة قوية من محمود صابر ولكن حارس نيجيليك يبعد الكرة.
ق75 محاولت مستمرة من بيراميدز بحثا عن تسجيل هدف التعادل
ق58 فريق نيجيليك يسجل الهدف الأول في شباك بيراميدز
ق47 سيطرة متبادلة بين الفريقين على الكرة دون خطورة حقيقية
نهاية الشوط الأول
ق42 انحصار مجريات اللعب في وسط الملعب
ق30 محاولات من بيراميدز لتسجيل الهدف الأول ولكن دون خطورة حقيقية
ق25 تبادل السيطرة بين الفريقين على مجريات اللعب
بداية اللقاء
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