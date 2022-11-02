غانا تدرس طلب تنظيم أمم إفريقيا 2025 مع نيجيريا وبنين

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 17:23

كتب : FilGoal

جمهور غانا

تدرس غانا فكرة التقدم بملف لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 التي تم سحب شرف تنظيمها من غينيا.

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الشهر الماضي باب الترشح لتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأوضح مصطفى يوسف وزير الرياضة الغاني في تصريحات للصحفيين إن بلاده تدرس تقديم عرض لاستضافة بطولة أمم إفريقيا 2025.

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وأضاف أن بلاده دخلت في محادثات حول ما إذا كانت ترغب في استضافة البطولة بشكل مشترك مع نيجيريا وبنين.

يذكر أن غانا استضافت كأس أمم إفريقيا 2008.

لو قررت غانا التقدم بملف التنظيم ستكون رابع الدول التي أعلنت نيتها تنظيم المسابقة بعد المغرب والجزائر والسنغال.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد التقدم لطلب تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تم سحب شرف تنظيمها من غينيا.

وأبلغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سلطات غينيا بسحب تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 من البلاد في بداية أكتوبر الماضي.

وأرسل كاف الأسبوع الماضيمواعيد تقديم طلب استضافة أمم إفريقيا 2025 إلى الاتحادات الأعضاء.

وجاء الجدول الزمني بخصوص أمم إفريقيا 2025 كالآتي:

- 11 نوفمبر 2022: الموعد النهائي لتقديم الاتحادات اهتمامها بتنظيم البطولة.

- 16 نوفمبر 2022: الموعد النهائي لـ كاف لإرسال المستندات الخاصة للدول المهتمة بتنظيم البطولة.

- 16 ديسمبر 2022: الموعد النهائي للاتحاد المتقدمة بطلب استضافة البطولة لإرسال الضمانات الحكومية والموافقات لكل مدينة ستشارك في التنظيم.

- 5 إلى 25 يناير 2023: زيارة تفتيشية للدول المتقدمة.

- 10 فبراير: الإعلان عن الدولة المنظمة عن طريق اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكانت تقارير قد أشارت إلى رغبة الجزائر والمغرب والسنغال في استضافة نسخة 2025.

واجتمع باتريس موتسيبي رئيس كاف بكل من الرئيس الانتقالي الغيني مامادي دومبويا ورئيس الوزراء ووزير الرياضة في وقت سابق.

وأعلم موتسيبي السلطات الغينية بأن البلاد لن تتمكن من تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، نظرا للتأخر الذي سيحدث في عملية تجهيز البنية التحتية.

ورغم أن دومبويا اعتبر تنظيم البطولة أولوية وطنية، إلا أن الأمور لم تسر وفق ما كان مخططا له.

من جهته، أعلن جهيد زفيزف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وقتها عن تقدم الجزائر بملف لاستضاة كأس أمم إفريقيا 2025.

وأقيمت النسخة الماضية في الكاميرون عام 2021، وتوج بها منتخب السنغال.

وتقام النسخة التالية على أراضي كوت ديفوار في يناير 2024.

غانا أمم إفريقيا 2025
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