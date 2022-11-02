تشكيل فيوتشر - ثلاثة مدافعين أمام بريميرو دي أجوستو في الكونفدرالية
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:50
كتب : FilGoal
يبدأ علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر مواجهة بريميرو دي أجوستو بثلاثة مدافعين.
ويلعب الثلاثي سعد سمير ومحمود مرعي ومحمود رزق في الدفاع في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية.
ويحل فيوتشر ضيفا على بريميرو دي أجوستو بطل أنجولا قبل أن تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مصر.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"
الدفاع: جوزيف جوناثان - سعد سمير- محمود مرعي - محمود رزق - عمر كمال عبد الواحد
الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - كريم وليد "نيدفيد"
الهجوم: مصطفى البدري - أيمن الصفاقسي
ويجلس على دكة البدلاء: علي الفيل - محمد رضا - غنام محمد - هشام محمد - طارق طه - عمر صلاح - علي زعزع - أحمد عاطف.
ويغيب عن قائمة الفريق كل من عمر السعيد ومروان محسن.
نرشح لكم
الكونفدرالية - بيراميدز يخسر من نيجيليك بهدف ذهابا الكونفدرالية - الحسم في القاهرة.. بريميرو دي أجوستو يخطف تعادلا قاتلا أمام فيوتشر انتهت الكونفدرالية - نيجيليك (1) - (0) بيراميدز .. فوز أصحاب الأرض غانا تدرس طلب تنظيم أمم إفريقيا 2025 مع نيجيريا وبنين تشكيل بيراميدز - مصطفى فتحي ورمضان صبحي يقودان الهجوم أمام نيجيليك انتهت الكونفدرالية - بريميرو دي أجوستو (1) - (1) فيوتشر.. تعادل قاتل مصدر من كاف يكشف الموعد الأقرب لقرعة الأبطال والكونفدرالية.. لن تقام في مقر الاتحاد تقرير: كاف يحاول إقناع جوميز بالتراجع عن الاعتزال