تشكيل فيوتشر - ثلاثة مدافعين أمام بريميرو دي أجوستو في الكونفدرالية

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:50

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي فيوتشر بالفوز على بول جينجا في الكونفدرالية

يبدأ علي ماهر المدير الفني لفريق فيوتشر مواجهة بريميرو دي أجوستو بثلاثة مدافعين.

ويلعب الثلاثي سعد سمير ومحمود مرعي ومحمود رزق في الدفاع في ذهاب دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية.

ويحل فيوتشر ضيفا على بريميرو دي أجوستو بطل أنجولا قبل أن تقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل في مصر.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: جوزيف جوناثان - سعد سمير- محمود مرعي - محمود رزق - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: مهند لاشين - ناصر ماهر - كريم وليد "نيدفيد"

الهجوم: مصطفى البدري - أيمن الصفاقسي

ويجلس على دكة البدلاء: علي الفيل - محمد رضا - غنام محمد - هشام محمد - طارق طه - عمر صلاح - علي زعزع - أحمد عاطف.

ويغيب عن قائمة الفريق كل من عمر السعيد ومروان محسن.

الكونفدرالية فيوتشر بريميرو دي أجوستو
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