تشكيل بيراميدز - مصطفى فتحي ورمضان صبحي يقودان الهجوم أمام نيجيليك

أعلن تاكيس جونياس مدرب بيراميدز تشكيل فريقه الذي سيواجه نيجيليك النيجري بعد قليل.

وبيرامديز مع نيجيليك بعد قليل في ذهاب دور الـ 32 الإضافي من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وشهد التشكيل مشاركة رمضان صبحي ومصطفى فتحي خلف فخر الدين بن يوسف.

وجاء التشكيل كالآتي

الحارس: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي.

الوسط: بالو توريه - وليد الكرتي.

أمامهما: مصطفى فتحي - محمد صادق - رمضان صبحي.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

الحارس: شريف إكرامي.

الدفاع: أسامة جلال - كريم حافظ.

الوسط: محمود عبد العاطي "دونجا" - عبد الله مجدي - هشام محمد.

الهجوم: محمود صابر - فخري لكاي.

وكان بيراميدز قد تأهل لدور الإضافي بعد الفوز على هلال الساحل السوداني 9-0 في إجمالي الذهاب والإياب.