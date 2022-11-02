انتهت الكونفدرالية - بريميرو دي أجوستو (1) - (1) فيوتشر.. تعادل قاتل
الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 16:23
كتب : FilGoal
يحل فيوتشر ضيفا على بريميرو دي أجوستو الأنجولي ضمن منافسات دور الـ32 الإضافي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
ويقام لقاء الذهاب في أنجولا بينما الإياب في مصر.
بإمكانكم مشاهدة المباراة من هنا:
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انتهت
ق 90+3: التعادل لبريميرو دي أجوستو بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 11: جووووول أوووول لفيوتشر عن طريق أيمن الصفاقسي
بداية المباراة
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