سباليتي: ليفربول انتصر علينا بهذا السلاح

يشعر لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي بأن سبب الخسارة أمام ليفربول هو نجاح الأخير في استخدام سلاح الركلات الثابتة.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على نابولي بثنائية دون رد، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ليحتل الفريق وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن خصمه الإيطالي.(طالع التفاصيل)

وقال سباليتي للصحفيين: "في المباريات الأخيرة حصل ليفربول على 10-12 ركلة ركنية في كل مباراة، خاصة على أرضه".

وأضاف "إنها واحدة من نقاط قوتهم، فهم يستغلون الركلات الثابتة وهم جيدون فيها".

وتابع "لا يمكنني إلا أن أقول إن فريقي قدم مباراة جيدة، نحن فخورون بتجاوز هذه المجموعة الصعبة وتصدرها أيضا".

وأكمل "لعبنا مباراة مفتوحة للغاية، بالنظر لأننا نلعب ضد فريق مثل ليفربول في ملعب مثل أنفيلد".

واستمر سباليتي "كنا بحاجة إلى الحفاظ على التوازن في بداية المباراة لأننا كنا نعلم أنهم سيهاجمون، وأعتقد أننا تماسكنا جيدا في ذلك الوقت".

وأتم "على الرغم من خسارتنا، إلا أنني كنت هادئا جدًا وكنت واثقا لمدة 85 دقيقة. كان بإمكاننا التسجيل كما أننا سيطرنا على اللقاء في فترات معينة".

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وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 85، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق مهاجم منتخب أوروجواي داروين نونيز في الوقت بدل الضائع.

وبعد الهدف انفرد قائد منتخب مصر بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي برصيد 7 أهداف.

بعد أن فك الشراكة مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كذلك استطاع محمد صلاح التسجيل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمباراة الخامسة على التوالي.