سباليتي: ليفربول انتصر علينا بهذا السلاح

الأربعاء، 02 نوفمبر 2022 - 13:44

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - نابولي

يشعر لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي بأن سبب الخسارة أمام ليفربول هو نجاح الأخير في استخدام سلاح الركلات الثابتة.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على نابولي بثنائية دون رد، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ليحتل الفريق وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن خصمه الإيطالي.(طالع التفاصيل)

وقال سباليتي للصحفيين: "في المباريات الأخيرة حصل ليفربول على 10-12 ركلة ركنية في كل مباراة، خاصة على أرضه".

أخبار متعلقة:
نوير: خضعت لثلاث عمليات بسبب السرطان سابقا.. وموقف مشاركته في قطر ماني يرد على احتمالية مواجهة ليفربول في دوري الأبطال كلوب: لا أهتم بهوية منافسنا في دور الـ16 من دوري الأبطال تقييم صلاح أمام نابولي من الصحف الإنجليزية

وأضاف "إنها واحدة من نقاط قوتهم، فهم يستغلون الركلات الثابتة وهم جيدون فيها".

وتابع "لا يمكنني إلا أن أقول إن فريقي قدم مباراة جيدة، نحن فخورون بتجاوز هذه المجموعة الصعبة وتصدرها أيضا".

وأكمل "لعبنا مباراة مفتوحة للغاية، بالنظر لأننا نلعب ضد فريق مثل ليفربول في ملعب مثل أنفيلد".

واستمر سباليتي "كنا بحاجة إلى الحفاظ على التوازن في بداية المباراة لأننا كنا نعلم أنهم سيهاجمون، وأعتقد أننا تماسكنا جيدا في ذلك الوقت".

وأتم "على الرغم من خسارتنا، إلا أنني كنت هادئا جدًا وكنت واثقا لمدة 85 دقيقة. كان بإمكاننا التسجيل كما أننا سيطرنا على اللقاء في فترات معينة".

وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 85، بينما جاء الهدف الثاني عن طريق مهاجم منتخب أوروجواي داروين نونيز في الوقت بدل الضائع.

وبعد الهدف انفرد قائد منتخب مصر بصدارة هدافي دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي برصيد 7 أهداف.

بعد أن فك الشراكة مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

كذلك استطاع محمد صلاح التسجيل في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم للمباراة الخامسة على التوالي.

نابولي ليفربول محمد صلاح لوتشيانو سباليتي
نرشح لكم
مدرب بايرن: العلامة الكاملة لن تعني شيئا إذا فشلنا في مراحل خروج المغلوب بابلو توري: المشاركة في دوري الأبطال وسماع النشيد كان حلما كلوب: لا أهتم بهوية منافسنا في دور الـ16 من دوري الأبطال تقييم صلاح أمام نابولي من الصحف الإنجليزية مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-11-2022 - الأهلي والزمالك ودوري الأبطال.. ومواجهات مصرية في الكونفدرالية تشافي: هدفنا الفوز بالدوري الأوروبي ولم نستغل فرص الأبطال حصد جائزة رجل المباراة.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول ضد نابولي يتبقى مقعدان.. تعرف على المتأهلين لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا
أخر الأخبار
اختبر معلوماتك عن كأس العالم (3) 15 دقيقة | قطر 2022
أكرم توفيق: مباراة الترجي الأسعد في مسيرتي مع الأهلي 26 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كولر يقود الأهلي أمام الداخلية بعد تحسن حالته 31 دقيقة | الكرة المصرية
الشحات: لم أصدق أنني سأواجه ريال مدريد.. وحصلت على نصائح من لاعبي الأهلي 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشناوي: لم أنم حتى الخامسة صباحا قبل مواجهة أوروجواي.. وما زلت أتعلم من الحضري 51 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب بايرن: العلامة الكاملة لن تعني شيئا إذا فشلنا في مراحل خروج المغلوب ساعة | دوري أبطال أوروبا
سباليتي: ليفربول انتصر علينا بهذا السلاح ساعة | دوري أبطال أوروبا
أليجري يوجه اللوم لـ بوجبا بسبب العملية الجراحية ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (5)-(0) نوتنجهام 2 صلاح المجني عليه.. انهيار ليفربول بين كلوب وإدواردز ونونيز 3 انتهت كرة شاطئية - مصر (2)-(2) السنغال.. خسارة الفراعنة بركلات الترجيح 4 صدارة تحتاج لمعجزة في أنفيلد.. صلاح يسجل ويصنع في انتصار ليفربول على أياكس