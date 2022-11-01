هدف قاتل من صلاح يمنح ليفربول فوزا مثيرا ويكتب هزيمة نابولي الأولى

قاد محمد صلاح نجم منتخب مصر فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على نابولي الإيطالي في ختام مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول على نابولي بهدفين دون رد افتتحهما محمد صلاح، لينهي دور المجموعات برصيد 15 نقطة بالتساوي مع نابولي.

ويتفوق الفريق الإيطالي بفارق المواجهات المباشرة في الصدارة.

وبذلك كتب ليفربول هزيمة لـ نابولي في الموسم الحالي على كافة المستويات، سواء في دوري الأبطال أو الدوري الإيطالي.

ثنائية ليفربول سجلها كل من محمد صلاح وداروين نونيز.

وصف المباراة

بدأ ليفربول المباراة بمحاولات للتسجيل ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى نابولي.

وانطلق صلاح بالكرة نحو المرمى ومررها إلى تياجو ألكانتارا الذي سدد بشكل مباشرة من أمام منطقة الجزاء، لكن الحارس أبعدها إلى ركنية.

وانفرد صلاح بالمرمى في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لكنه سدد كرة أبعدها الحارس إلى ركنية، قبل أن يشير الحكم إلى وجود تسلل.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني نجح نابولي في تسجيل هدفا في الدقيقة 53 بضربة رأسية من أوستيجارد، لكن اللعب توقف لمراجعة اللعبة.

وبعد عدة دقائق استكمل الحكم اللعب وأشار إلى وجود تسلل ليلغي هدف الفريق الإيطالي.

واستمرت محاولات ليفربول لإحراز هدف الفوز في الدقائق المتبقية من المباراة، إلى أن جاء محمد صلاح بالحل.

ومن ركلة ركنية نفذها تسيميكاس في الدقيقة 85 قابلها داروين نونيز بضربة رأسية قوية تصدى لها الحارس من على خط المرمى.

ليتابعها صلاح في الشباك مسجلا هدف فوز ليفربول في الوقت القاتل.

ومرة أخرى حصل ليفربول على ركلة ركنة في الدقيقة 95 ونفذها تسيميكاس على رأس فابينيو.

وقابلها فابينيو بضربة رأسية أبعدها الحارس لترتد إلى نونيز على خط المرمى ليتابعها في الشباك كما فعل صلاح في الهدف الأول.

وتوقف اللعب لمراجعة صحة الهدف وبعدها عاد الحكم وأشار إلى احتسابه ليكون الهدف الثاني لليفربول ثم أعلن نهاية المباراة.

لينهي ليفربول دور المجموعات متساويا مع نابولي في عدد النقاط.

أياكس × جلاسكو رينجرز

في مباراة أخرى استطاع أياكس أمستردام الهولندي الفوز على جلاسكو رينجرز الاسكتلندي بثلاثية مقابل هدف.

ورفع أياكس رصيده إلى النقطة 6 في المركز الثالث بالمجموعة ليتحول إلى اللعب في الدوري الأوروبي، ويودع رينجرز البطولة دون أن يحرز أي نقطة.