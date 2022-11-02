أليجري يوجه اللوم لـ بوجبا بسبب العملية الجراحية

وجه ماسيميليانو أليجري المدير الفني لـ يوفنتوس اللوم لـ بول بوجبا على غيابه عن كأس العالم في قطر.

وخضع بوجبا لعملية جراحية مطلع الموسم بعد انضمامه إلى يوفنتوس مجانًا قادمًا من مانشستر يونايتد، وغاب عن كل مباريات فريقه لعدة أشهر.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي قبل مباراة باريس: "بمجرد اتخاذ القرار بعدم إجراء عملية جراحية في بداية الموسم، كان من الطبيعي أن الآمال في عودته مع يوفنتوس وفرنسا كانت ضئيلة".

وأضاف "من المحزن غيابه بالطبع، نحن ندفع ثمن ذلك".

ويلتقي يوفنتوس مع باريس سان جيرمان في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري الأبطال بعدما ودع منافسات البطولة.

ويصارع يوفنتوس مع مكابي حيفا على المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 3 نقاط متساوي مع متذيل المجموعة بالرصيد ذاته.

فيما يعتلي باريس سان جيرمان صدراة المجموعة برصيد 11 نقطة متساوي مع بنفيكا صاحب المركز الثاني.