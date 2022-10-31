انتهت.. بوجبا لن يتواجد مع فرنسا في قطر

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 - 18:31

كتب : FilGoal

بول بوجبا - فرنسا

أعلنت رفائيلا بيمنتا وكيل أعمال بول بوجبا غياب لاعب الوسط الفرنسي عن كأس العالم 2022 في قطر.

ويقام كأس العالم خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل.

وخضع بوجبا لعملية جراحية مطلع الموسم بعد انضمامه إلى يوفنتوس مجانًا قادمًا من مانشستر يونايتد، وغاب عن كل مباريات فريقه لعدة أشهر.

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وعاد بوجبا مؤخرًا للتدريبات وكان منتظرًا أن يظهر في آخر مباراتين لـ يوفنتوس قبل كأس العالم ولكنه تعرض لإصابة جديدة في التدريبات.

وقالت رفائيلا في تصريحات صحفية: "بعد المراجعة الطبية بالأمس واليوم في تورينو وبيتسبيرج، من المؤلم للغاية إبلاغ بول بوجبا بأنه سيظل بحاجة إلى وقت للشفاء من الجراحة".

وواصل "لهذا السبب، لن يتمكن بول من الانضمام إلى فريق يوفنتوس قبل استراحة كأس العالم أو المنتخب الفرنسي في قطر. إذا كان التفكير بالتمني سيغير الأمور، فإن بول سيلعب غدا".

وأتم "ولكن ما يغير الأشياء هو العمل الجاد والمرونة والانضباط، وكلها الأشياء الوحيدة في ذهن بولس في هذه الأوقات الصعبة. سيستمر بول في بذل قصارى جهده للعودة إلى أرض الملعب للجماهير وفريقه في أقرب وقت ممكن".

وأصدر يوفنتوس بيانا عن حالة بوجبا الصحية جاء فيه:

"في ضوء الفحوصات الإشعاعية التي أجريت مؤخرا عن طريق البروفيسور فولكر موساهل في بيتسبرغ لتقييم الركبة، فإن بول بوجبا في حاجة إلى مواصلة برنامجه لإعادة التأهيل".

بوجبا (29 عامًا) يمتلك 91 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، سجل فيها 11 هدفًا، منها هدف في نهائي كأس العالم 2018 بتسديدة جميلة في شباك كرواتيا.

ولم يظهر بوجبا بقميص فرنسا منذ مباراة جنوب إفريقيا الودية بشهر مارس الماضي.

وسيغيب عن فرنسا في كأس العالم نجولو كانتي ومايك ماينان أيضا بسبب الإصابة بينما يلاحق رافائيل فاران الزمن للتواجد مع الديوك.

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