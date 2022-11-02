فوتبول لندن: مشاركة سون أمام ليفربول في محل شك

أصبحت مشاركة الكوري سون هيونج مين مع فريقه توتنام أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي في محل شك، حسب موقع "فوتبول لندن".

ويلعب توتنام مع ليفربول على ملعب توتنام الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

وغادر الكوري الجنوبي مباراة فريقه الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام مارسيليا مصابا في الرأس بعد اصطدام مع شانسيل مبيمبا لاعب مارسيليا.

ليخرج من الملعب بعد 29 دقيقة باكيا.

وفاز توتنام في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف واحد ليتصدر مجموعته في دوري الأبطال.

وظهر الكوري الجنوبي في صورة الاحتفال بالفوز وهو يعاني لكي يفتح عينه اليسرى.

وتنص قواعد الارتجاج على ضرورة إجراء تقييم طبي رسمي للاعب مع ملاحظة تعافيه من قبل الطاقم الطبي المعني وكذلك اتباع بروتوكولات الاتحاد الإنجليزي للعودة إلى التدريب ثم اللعب.

إذا أظهر تقييم ما بعد المباراة أي علامة على وجود ارتجاج في المخ، فسيكون الطاقم الطبي قادرا على توجيه الخطوات التالية للعودة إلى التدريب.

ويجب تقديم كل هذه المعلومات حتى يمكن اتباع البروتوكولات بدقة وتكون سلامة اللاعبين في طليعة ذلك. يبقى أن نرى ما إذا كان هناك ما يكفي من الوقت لسون للتعافي وتطهيره من مثل هذه المشكلات قبل المواجهة ضد ليفربول.

يذكر أن توتنام يتواجد في المركز الثالث للدوري برصيد 26 نقطة، بينما يحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 16 نقطة.